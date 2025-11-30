Nhạc sĩ Duy Nhân cấp cứu

Nhạc sĩ Viên Duy Nhân phải cấp cứu trong đêm vì gặp vấn đề về sức khỏe. Trước đây, ông từng bị xuất huyết não và trải qua nhiều lần phẫu thuật.

Theo Sinchew, nhạc sĩ được người thân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở Đài Đông, Đài Loan vào tối 29/11 vì sức khỏe bất ổn. Sau khi thăm khám, bác sĩ kết luận chỉ số bạch cầu của ông được phát hiện tăng cao bất thường.

Diễn viên Lục Nguyên Kỳ, vợ cũ của Viên Duy Nhân cho biết: "Hiện chúng tôi đang theo dõi thêm tình hình. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người". Trong khi con trai ông, Viên Nghĩa Cương nói: "Tôi không rõ tình hình gần đây của cha tôi, xin lỗi".

Viên Duy Nhân đứng sau loạt album ăn khách của Na Anh, Vương Phi, nhóm nhạc S.H.E. Ảnh: Sina.

Những năm gần đây, sức khỏe của Viên Duy Nhân xuống dốc. Ông từng bị ngã dẫn đến xuất huyết não vào năm 2018 ở Thượng Hải. Sau ca phẫu thuật, nhạc sĩ giảm sút hơn 20 kg, phải ngồi xe lăn. Để giúp Viên Duy Nhân phục hồi sức khỏe, gia đình đưa ông về quê nhà Đài Loan.

Năm 2020, trong quá trình tập đi đứng, Viên Duy Nhân lần nữa bị ngã đập đầu vào thành bếp. Nam nhạc sĩ được chẩn đoán chấn thương sọ não, phải nằm điều trị ở phòng chăm sóc đặc biệt thời gian dài trong tình trạng nguy kịch.

Theo Sina, hoàn cảnh gia đình Viên Duy Nhân rất khó khăn. Hơn 3 năm qua, chi phí y tế của ông được thanh toán nhờ sự hỗ trợ của nghệ sĩ Đài Loan và nhà hảo tâm. Trong đó, Quỹ Văn hóa và Nghệ thuật Quế Điền tài trợ 360 USD cho gia đình Viên Duy Nhân mỗi tháng.

Viên Duy Nhân sinh năm 1968, là nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất được đánh giá "tài hoa hơn người" của làng nhạc Hoa ngữ. Ông đứng sau loạt album ăn khách của Na Anh, Vương Phi, nhóm nhạc S.H.E, và từng làm cố vấn cho nhiều chương trình âm nhạc tại Trung Quốc Đại lục.