Nữ diễn viên khiến khán giả muốn bỏ xem phim

Cách em một milimet đang là series phim Việt được khán giả chú ý trên sóng giờ vàng. Trong phim, diễn viên Ngọc Trâm đảm nhận vai Nga. Cô là bạn gái của Đức (Trọng Lân), một người em trong nhóm Đại bản doanh. Song cô nhiều lần khiến người yêu lâm vào tình cảnh trớ trêu, khó khăn. Sau nhiều vụ việc, Đức nhận ra tâm tính bạn gái. Anh quyết tâm chia tay Nga. Tuy nhiên, Nga lại đổ lỗi ngược cho bạn trai. Nga cho rằng anh Tú nảy sinh tình cảm với Tú (Quỳnh Châu) nên mới nói lời chia tay cô.

Nhân vật Nga luôn buông lời trách móc, đổ lỗi cho người yêu và những người xung quanh. Cô không bao giờ nhận mình sai. Tính cách của Nga khiến người xem bực bội, khó chịu. Trên các nền tảng mạng, khán giả để lại bình luận phản ứng. Một bộ phận người xem còn tuyên bố bỏ phim vì nhân vật này. Thậm chí, khán giả còn tràn vào trang cá nhân của diễn viên Ngọc Trâm và để lại những lời lẽ thiếu tích cực.

Ngọc Trâm cho biết cô hiểu được tâm lý xem phim của khán giả. Ở góc độ diễn viên, cô lắng nghe những ý kiến góp ý từ phía người xem và rút kinh nghiệm cho các dự án sau này. Trước Cách em một milimet, Ngọc Trâm được biết đến khi góp mặt trong Linh miêu: Quỷ nhập tràng. Cô cũng đang thử sức với một vài dự án điện ảnh.

Nữ diễn viên có vẻ ngoài thu hút và hình thể cân đối, gương mặt hài hòa. Cô sinh năm 1999, từng học tại Học viện Hàng không Việt Nam. Sau đó, Ngọc Trâm theo đuổi con đường diễn xuất và theo học tại một số trung tâm đào tạo.

Ngoài diễn xuất, sở thích của Ngọc Trâm là đi du lịch. Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh trong các chuyến nghỉ dưỡng ở bãi biển hoặc tụ tập cùng bạn bè. Ngọc Trâm cho biết cô chưa có người yêu. Thời gian hiện tại, cô tập trung cho công việc.

