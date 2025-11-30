Vóc dáng mỹ nhân Hàn chạy bộ ở Hồ Tây

Suzy đang trở thành từ khóa tìm kiếm trên các nền tảng mạng xã hội ở Việt Nam. Clip cô chạy bộ ở Hồ Tây, Hà Nội nhanh chóng gây sốt. Hiện diễn viên cùng ê-kíp ghi hình bộ phim Portraits Of Delusion. Đây là lần thứ hai ngôi sao Hàn Quốc đến Việt Nam. Lần trước là vào năm 2014, cô đi cùng các thành viên của nhóm nhạc missA.
|
Những năm gần đây, Suzy miệt mài tham gia các dự án phim. Cô liên tiếp góp mặt ở các tác phẩm điện ảnh, truyền hình và series trên Netflix. Song chất lượng các bộ phim của cô khá trồi sụt. Gần nhất, bộ phim tình cảm giả tưởng mới Genie, Make A Wish có sự góp mặt của Suzy, ra mắt vào tháng 10 gây ý kiến trái chiều. Diễn xuất của Suzy trong vai Ga Young cũng nhận phản hồi thiếu tích cực.
Hay Wonderland phát hành vào giữa năm 2024, ảm đạm về doanh thu. Tác phẩm được Suzy và bạn diễn Park Bo Gum nỗ lực quảng bá nhưng không được đền đáp. Phim gây lỗ nặng cho nhà sản xuất. Dù vậy, qua các dự án, Suzy luôn cho thấy sự chăm chỉ, chịu khó thay đổi vai diễn, thể loại phim.
Ở tuổi 31, Suzy ghi điểm về vẻ ngoài và phong cách thời trang. Cô hiện là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu, nhãn hàng. Sức hút của Suzy ngày càng lớn ở nhiều quốc gia tại châu Á, trong đó có Việt Nam.
|
Gần đây, cô vướng tin kết hôn với giám đốc một công ty mỹ phẩm nổi tiếng ở Hàn Quốc. Song sau đó, công ty quản lý của cô là Management SOOP đã chính thức lên tiếng phủ nhận, cho biết đây chỉ là tin đồn thất thiệt. Trước đây, cô từng có cuộc tình chóng vánh với Lee Dong Wook. Cả hai gắn bó trong 4 tháng rồi đường ai nấy đi. Mối tình dài nhất của Suzy là với Lee Min Ho. Cả hai yêu nhau từ năm 2015 và chia tay vào tháng 11/2017.
Ngoài nghệ thuật, Suzy cũng là ngôi sao giàu có ở Hàn Quốc. Cô sở hữu nhiều bất động sản có giá trị lớn. Cô đang sống trong khu biệt thự sang trọng ở Nonhyeon-dong, Gangnam-gu. Căn hộ Suzy mua có diện tích 277 m2, bao gồm 4 phòng chính, 3 phòng tắm và 1 phòng thay đồ.
