Vóc dáng mỹ nhân Hàn chạy bộ ở Hồ Tây

Gần đây, cô vướng tin kết hôn với giám đốc một công ty mỹ phẩm nổi tiếng ở Hàn Quốc. Song sau đó, công ty quản lý của cô là Management SOOP đã chính thức lên tiếng phủ nhận, cho biết đây chỉ là tin đồn thất thiệt. Trước đây, cô từng có cuộc tình chóng vánh với Lee Dong Wook. Cả hai gắn bó trong 4 tháng rồi đường ai nấy đi. Mối tình dài nhất của Suzy là với Lee Min Ho. Cả hai yêu nhau từ năm 2015 và chia tay vào tháng 11/2017.