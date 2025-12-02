Sau khi chạy bộ Hồ Tây, mỹ nam Hàn mua cốm lề đường

Clip ghi lại cảnh Kim Seon Ho dừng lại bên lề đường và mua cốm Hà Nội gây chú ý. Mỹ nam đang ghi hình dự án phim "Portraits Of Delusion" tại Việt Nam.

Ngày 2/12, một tài khoản tại Việt Nam đăng tải đoạn clip Kim Seon Ho dừng lại bên lề đường và mua cốm Hà Nội. Nam diễn viên đi cùng một thành viên trong ê-kíp. Kim Seon Ho diện trang phục năng động với áo thun có hình ảnh trong phim Harry Potter. Kim Seon Ho tháo khẩu trang và thoải mái khi dạo phố. Nhiều dân mạng khen vẻ ngoài điển trai và sự thân thiện của nam diễn viên.

Kim Seon Ho đi mua cốm ở Hà Nội. Ảnh: @pit_iu_.

Trước đó, mỹ nam được bắt gặp khi đang chạy bộ ở Hồ Tây cùng Suzy. Cả hai đang ghi hình dự án phim Portraits Of Delusion. Tác phẩm được chuyển thể từ webtoon ăn khách, là tác phẩm cổ trang bí ẩn lấy bối cảnh Gyeongseong năm 1935.

Phim kể về họa sĩ Yoon Yi Ho (Kim Seon Ho), người được giao vẽ chân dung Song Jung Hwa (Suzy) - một mỹ nhân bí ẩn sống ẩn mình suốt hơn nửa thế kỷ. Khi tiếp cận cô, anh dần khám phá những bí mật được che giấu suốt bấy lâu.

Vào tháng 3/2024, Kim Seon Ho từng lên kế hoạch tổ chức fanmeeting tại TP.HCM. Song khoảng một tháng trước khi sự kiện diễn ra, ê-kíp của nam diễn viên thông báo hủy chương trình.

"Sau khi xem xét và đánh giá kỹ lưỡng về tình hình hiện tại, chúng tôi rất lấy làm tiếc khi phải thông báo buổi fanmeeting của Kim Seon Ho ngày 9/3 tại TP.HCM bị hủy bỏ. Do những tình huống bất khả kháng nằm ngoài tầm kiểm soát, chúng tôi không thể tiến hành buổi fanmeeting như kế hoạch ban đầu. Chúng tôi thành thật xin lỗi nếu có bất kỳ sự bất tiện nào xảy ra bởi sự việc này”, đơn vị tổ chức thông báo thời điểm đó.

Kim Seon Ho sinh năm 1986 và bắt đầu sự nghiệp năm 2017. Anh nổi tiếng nhờ vai diễn trong phim Start-Up (2020) và đặc biệt là Làng chài Cha-Cha-Cha (2021). Nhờ vai diễn trong phim, anh được công ty nghiên cứu Gallup Korea bình chọn là Nam diễn viên của năm.

Tháng 10/2021, Kim Seon Ho bị bạn gái cũ tố ép cô phá thai và có tính cách tồi tệ. Sự việc xảy ra khi nam diễn viên đang được yêu thích nhờ bộ phim Hometown Cha-cha-cha.

Sau khi scandal nổ ra, Kim Seon Ho chủ động rút khỏi show 1 Night 2 Days cũng như các dự án phim đã công bố. Các nhãn hàng cũng ẩn hình ảnh do nam diễn viên quảng cáo trên mạng xã hội. Tuy nhiên, không lâu sau đó, Dispatch đưa ra bằng chứng minh oan cho ngôi sao sinh năm 1986, bạn bè của bạn gái cũ cũng lên tiếng bảo vệ anh.