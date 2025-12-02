Anh Tú nói về cảnh nóng với Linh Chi trong phim 18+

Nam diễn viên cho biết khi tiếp nhận kịch bản, anh không quan tâm cảnh nóng trong phim. Điều Anh Tú tập trung là hành trình phát triển tâm lý nhân vật.

Sự kiện công chiếu phim kinh dị Hoàng tử quỷ diễn ra ở TP.HCM quy tụ đạo diễn Trần Hữu Tấn, nhà sản xuất Hoàng Quân và dàn diễn viên gồm Anh Tú Atus, Lương Thế Thành, Hoàng Linh Chi, Bình Tinh...

Trong phim, Anh Tú Atus có cảnh 18+ táo bạo với bạn diễn Hoàng Linh Chi. Nam diễn viên cho biết khi tiếp nhận kịch bản, anh không quan tâm cảnh nóng trong phim. Điều Anh Tú tập trung là hành trình phát triển tâm lý nhân vật. Ngoài ra, Diệu Nhi, vợ Anh Tú cũng đọc kịch bản và biết những phân cảnh này sẽ xuất hiện trong phim.

Hoàng Linh Chi và Anh Tú Atus có cảnh nóng trong phim Hoàng tử quỷ.

"Bất cứ khi nhận kịch bản nào, tôi và Diệu Nhi đều đọc cùng. Cả hai ngồi cùng nhau để tìm ra cách định hướng, phát triển nhân vật. Có những kịch bản, tôi đọc xong, kể lại cho vợ nghe rồi nói chuyện. Với kịch bản này, tôi và Diệu Nhi còn không suy nghĩ về những cảnh nóng. Tôi thấy đây là kịch bản thu hút, thú vị với bất cứ diễn viên nào", anh chia sẻ.

Trong khi đó, Hoàng Linh Chi cho biết đây là một trong hai cảnh mà cô và ê-kíp đặt khá nhiều tâm huyết. Bản thân cô cho rằng cảnh nói trên không quá "nóng" như đánh giá của mọi người.

Hoàng tử quỷ là phim Việt mở màn tháng 12. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Lương Thế Thành với phim ảnh sau nhiều năm vắng bóng. Ngoài ra, đây cũng là dự án kinh dị, cổ trang đầu tiên của Anh Tú Atus. Dự án được đầu tư về bối cảnh, phục trang và dàn diễn viên.

Tác phẩm được ghi hình tại ba bối cảnh chính nằm sâu trong rừng thông Đà Lạt, gồm làng Hủi, bãi tha ma và ải Mắt Người. Làng Hủi là bối cảnh trung tâm, nơi sinh sống của các nhân vật Thân Đức, Lỗ Đạt, Đào Trúc Anh và Đào Mộng Yên.

Dựa trên nguyên tác Lý triều dị truyện của nhà văn Phan Cuồng, phim xoay quanh Thân Đức (Anh Tú Atus) - một hoàng tử được sinh ra từ tà thuật. Sau khi trốn thoát khỏi cung cấm, hắn quyết định nuôi tham vọng giải thoát Quỷ Xương Cuồng. Để làm được điều này, Thân Đức tìm đến làng Hủi và giả làm một lang y có thể chữa bệnh cứu người. Tại đây, hoàng tử quỷ gặp trưởng làng Lỗ Đạt (Lương Thế Thành), từ đó mở ra cuộc đối đầu giữa chính nghĩa và tà niệm.

Trong khi đó, bãi tha ma nằm cạnh làng Hủi, tái hiện hình thức an táng bằng mộ chum của người Việt cổ. Từ khu vực này sẽ dẫn đến ải Mắt Người - bối cảnh được thiết kế với cây chiên đàn, sới đấu vật và ngai của nhân vật Hoàng tử quỷ.