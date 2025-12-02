|
Showcase Phao cứu sinh của Hương Tràm diễn ra tại TP.HCM chiều 1/12, đánh dấu cột mốc 14 năm theo đuổi hành trình ca hát. Sự kiện quy tụ các nhạc sĩ, đồng nghiệp và hàng trăm khán giả - những người đã theo dõi, ủng hộ ca sĩ trên chặng đường vừa qua. Trong chương trình, Hương Tràm thể hiện nhiều ca khúc trong album cùng tên. Cô không còn bó mình trong thể loại ballad, mà thử sức với cinematic pop với Ước anh nhiều nỗi buồn, Phao cứu sinh hay Nhường anh cho cô ấy...
Sau mỗi tiết mục, Hương Tràm có màn giao lưu ngắn và chia sẻ về những thay đổi, biến cố đã trải qua trong cuộc sống. Cô cho biết vào những thời điểm stress, chính khán giả là phao cứu sinh của cô. "Từng có thời điểm, tôi rất chông chênh. May mắn cho tôi là khi trở về từ Mỹ, khán giả vẫn luôn ở đó chờ đợi và ủng hộ", cô chia sẻ.
Hai "vị khách" đặc biệt của Hương Tràm là bố mẹ cũng xuất hiện để chúc mừng con gái. Trên sân khấu, NSND Tiến Dũng, bố Hương Tràm gửi lời cảm ơn chân thành từ gia đình đến với những đồng nghiệp, khán giả có mặt trong showcase. "Đây không chỉ là ngày ra mắt dự án của một ca sĩ, mà đánh dấu bước phát triển mới của Hương Tràm trong cuộc sống, sự nghiệp. Cảm ơn ê-kíp đã giúp Hương Tràm nói lên tiếng nói rất cá tính, rất riêng, đầy năng lượng", NSND Tiến Dũng chia sẻ.
Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất tại showcase chính là khi Hương Tràm giới thiệu Trong em đã lớn. Đây là một ca khúc do chính ca sĩ sáng tác. Nữ ca sĩ cũng thử sức với rock, rap và có màn song ca với Phúc Du trong tiết mục Get out of your game.
Hương Tràm tâm sự ở thời điểm hiện tại, cô đã học cách đối diện nỗi đau thay vì trốn tránh. Cô luôn dặn mình bật "công tắc" sống chậm để được ở bên cạnh bố mẹ nhiều nhất có thể, chăm sóc người thân và chứng kiến các cháu của mình lớn lên. Nữ ca sĩ hy vọng giữa nhịp sống bộn bề, vội vã, nhiều khán giả cũng được truyền năng lượng sống chậm từ cô thông qua album lần này.
Bên cạnh album Phao cứu sinh, Hương Tràm bất ngờ dành tặng khán giả màn trình diễn đặc biệt với ca khúc Shine myself. Tuy không nằm trong album, bài hát như một lời tự sự nữ ca sĩ sau hành trình 5 năm rời xa sân khấu.
Sự xuất hiện của Bùi Anh Tuấn ở cuối chương trình gây chú ý cho quan khách và khán giả. Cả hai có màn song ca Em gái mưa. Hương Tràm chia sẻ cô thật sự xúc động khi nhìn thấy Bùi Anh Tuấn trở lại sân khấu, giống như cách chính cô đang comeback. "Tràm luôn tin rằng ngoài kia có rất nhiều người dành tình yêu cho giọng hát đẹp của Bùi Anh Tuấn. Hy vọng Tuấn sẽ dùng tình yêu ấy làm động lực để tiếp tục cống hiến", Hương Tràm chia sẻ. Trong khi đó, Bùi Anh Tuấn lúng túng khi không biết dành lời chúc nào cho Hương Tràm vì cô đang có đủ mọi thứ. Cuối cùng, nam ca sĩ chúc đồng nghiệp sức khỏe để tiếp tục cống hiến cho khán giả các sản phẩm âm nhạc tiếp theo.
