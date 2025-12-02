'Phao cứu sinh' của Hương Tràm

Sự xuất hiện của Bùi Anh Tuấn ở cuối chương trình gây chú ý cho quan khách và khán giả. Cả hai có màn song ca Em gái mưa. Hương Tràm chia sẻ cô thật sự xúc động khi nhìn thấy Bùi Anh Tuấn trở lại sân khấu, giống như cách chính cô đang comeback. "Tràm luôn tin rằng ngoài kia có rất nhiều người dành tình yêu cho giọng hát đẹp của Bùi Anh Tuấn. Hy vọng Tuấn sẽ dùng tình yêu ấy làm động lực để tiếp tục cống hiến", Hương Tràm chia sẻ. Trong khi đó, Bùi Anh Tuấn lúng túng khi không biết dành lời chúc nào cho Hương Tràm vì cô đang có đủ mọi thứ. Cuối cùng, nam ca sĩ chúc đồng nghiệp sức khỏe để tiếp tục cống hiến cho khán giả các sản phẩm âm nhạc tiếp theo.