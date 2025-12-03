Tình trạng sức khỏe của Titi (HKT)

Nam ca sĩ lên tiếng về vẻ ngoài khác lạ, thiếu chỉn chu của anh ở sự kiện gần đây. Titi cho biết sẽ tạm ngưng diễn, tập trung chăm sóc sức khỏe.

Tối 3/12, Titi (HKT) lên tiếng sau những ý kiến trái chiều liên quan đến hình ảnh và thái độ của anh tại một sự kiện gần đây. Nam ca sĩ giải thích: "Những ngày qua, lịch trình của tôi dày đặc do phải di chuyển nhiều, cơ thể cũng có lúc mệt, ăn uống thất thường cùng với việc đi sớm về muộn, ngủ không đủ. Có lúc xe đi diễn xa bị trục trặc phải nằm ngủ gật suốt nhiều tiếng ở ngoài đường xá. Tôi luôn tôn trọng khán giả, từng sân khấu, lời mời và sự kiện của các đơn vị tổ chức. Vì không lượng sức mình, tôi xuất hiện ở một sự kiện họp báo gần đây với vẻ mệt mỏi và không hoàn thiện trong mắt mọi người".

Titi cho biết sẽ tạm ngừng diễn thời gian để tập trung chăm sóc sức khỏe. Ảnh: FBNV.

Một ngày trước, Titi (HKT) xuất hiện ở buổi họp báo Ngôi sao xanh. Anh được cho là có nhiều biểu cảm và thái độ lạ tại sự kiện.

Titi (HKT) xuất hiện với vẻ ngoài mệt mỏi, thiếu sức sống, không tập trung vào diễn biến chương trình. Dưới các clip ghi lại những khoảnh khắc này, dân mạng để lại các bình luận tiêu cực.

Phạm Linh Phương (Titi) sinh năm 1990. Anh được biết đến khi ra mắt cùng nhóm nhạc HKT vào năm 2005.

Nhóm có một số ca khúc nổi tiếng như Vũ điệu HKT, Mặt trái của sự thật, Tiếng chày trên Sóc Bom Bo… HKT cũng từng tham gia bộ phim hợp tác Việt - Trung mang tên Tình xuyên biên giới. Phim còn có Thị đế TVB Mã Đức Chung, Khánh My, Khả Ngân…

Đầu năm 2018, Titi rời HKT và nhóm chính thức tan rã. Kể từ đó, nam ca sĩ phát triển sự nghiệp solo và hoạt động kinh doanh.

Anh kết hôn với Tuyết Nhung vào năm 2024. Vợ anh hiện kinh doanh về mỹ phẩm. Cả hai gắn bó, hẹn hò trong 3 năm trước khi tiến đến hôn nhân.