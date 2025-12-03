Cựu Thủ tướng Canada và Katy Perry tình tứ

Katy Perry và bạn trai được bắt gặp khi hẹn hò ở Tokyo (Nhật Bản). Nữ ca sĩ đang có chuyến lưu diễn tại đây.

Theo Page Six, Katy Perry và Justin Trudeau được bắt gặp tay trong tay ở khu Asakusa, một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của Tokyo. Cả hai diện đồ đơn giản, đội mũ lưỡi trai. Katy Perry còn đeo khẩu trang, che chắn kỹ lưỡng.

Sau đó, họ cùng dùng bữa tối tại Asakusa Sumo Stable Annex - nhà hàng nổi tiếng với những trận đấu sumo trực tiếp và ẩm thực truyền thống Nhật Bản. Justin Trudeau dành nhiều thời gian bên bạn gái trước khi cô tổ chức tour diễn Lifetimes Tour đầu tiên tại Tokyo.

Katy Perry và Justin Trudeau hẹn hò ở Nhật Bản. Ảnh: SplashNews.

Theo People, cả hai đang lên kế hoạch bên nhau trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Thời gian qua, Katy Perry bận rộn với lịch trình của các tour diễn. Trước đó, ca sĩ có hai đêm diễn Lifetimes Tour vào ngày 21 và 22/11 tại thành phố Hàng Châu (Trung Quốc).

Việc Justin Trudeau nỗ lực để dành mọi thời gian ở bên khiến Katy Perry cảm thấy xúc động và ấm áp.

"Cô ấy rất vui. Justin Trudeau đã cho thấy sự cam kết và thực sự quan tâm đến việc dành thời gian cho bạn gái. Rõ ràng anh ấy coi trọng mối quan hệ này và Katy cũng vậy. Cô ấy đang ở một vị trí tuyệt vời trong lòng Justin Trudeau", nguồn tin thân cận tiết lộ.

Katy Perry và Justin Trudeau lần đầu bị đồn hẹn hò vào tháng 7 khi cùng đi ăn tối tại Montreal. Mới đây, cả hai công khai hẹn hò khi nắm tay nhau tại Paris. Cặp đôi tỏ ra hạnh phúc khi ghé qua câu lạc bộ Crazy Horse giữa trung tâm thành phố. Katy diện diện váy đỏ ôm sát, xẻ cao. Trong khi Justin mặc bộ vest đen phối cùng áo thun.

Trước khi quen Justin, Katy mới chia tay hôn phu Orlando Bloom hồi tháng 6. Cả hai bắt đầu tìm hiểu từ năm 2016 và đính hôn sau ba năm. Họ có một con gái chung, tên Daisy.

Trong khi, Trudeau từng ly hôn với vợ là Sophie Grégoire Trudeau năm 2023, sau 18 năm chung sống và có ba người con.