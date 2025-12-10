Nghệ sĩ Hoàng Yến sau 2 năm chữa suy thận

Nghệ sĩ múa cho biết cô trải qua hành trình khó khăn khi chống chọi với căn bệnh suy thận. Chồng cô từng bày tỏ mong muốn hiến thận cho vợ.

Trong một talkshow gần đây, NSƯT Trần Hoàng Yến chia sẻ về hành trình chữa suy thận. Nghệ sĩ cho biết sau khi sinh em bé đầu lòng, cô gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Khi đi thăm khám tại bệnh viện, cô phát hiện suy thận giai đoạn 4.

"Lúc đó, thật sự tôi không biết mình phải làm gì nữa. Tôi đã xin nghỉ việc một thời gian. Cân nặng sụt giảm 6 kg. Tôi không nói chuyện với bất cứ ai. Các bác sĩ động viên, dặn dò tôi uống thuốc, ăn uống đầy đủ và duy trì cân nặng. Lúc đó, tôi chỉ còn cách duy nhất là tin vào bác sĩ. Tôi sắp xếp cuộc sống, sinh hoạt, ăn uống và đi múa trở lại. Đối với căn bệnh nào, tinh thần cũng quan trọng nhất", nghệ sĩ múa chia sẻ.

Nghệ sĩ múa Hoàng Yến chia sẻ về hành trình chữa suy thận.

Cô trải qua nhiều tháng để lọc máu. Trong khoảng thời gian nghệ sĩ điều trị bệnh, người thân hai bên gia đình đều lo lắng, chăm sóc và động viên cô. Nghệ sĩ Phan Thái Bình, chồng Hoàng Yến bày tỏ mong muốn hiến thận cho vợ.

"Nhưng tôi không muốn lấy thận của chồng mình. Anh ấy sau đó nghỉ làm, ra Hà Nội để chăm sóc tôi tại bệnh viện. Hành trình ghép thận kéo dài hơn 6 tháng với nhiều trắc trở. Tôi cảm ơn chồng rất nhiều, vì đã đến, hiện diện trong cuộc sống của tôi. Anh luôn ở đó, ngay cả khi tôi xinh đẹp, rạng rỡ hay lúc bệnh tật và tiêu cực. Anh không bao giờ khó chịu với tôi", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Hiện tại, sức khỏe nữ nghệ sĩ đã ổn định hơn trước. Cô trở lại với công việc. Sau hành trình chống chọi với bạo bệnh, NSƯT Trần Hoàng Yến bày tỏ ưu tiên lớn nhất của cô là gia đình và sức khỏe. Cô khuyên mọi người nên dành thời gian cho bản thân, thăm khám định kỳ.

NSƯT Trần Hoàng Yến (sinh năm 1989) là nghệ sĩ múa của Đoàn vũ kịch TP.HCM. Cô kết hôn với nghệ sĩ Phan Thái Bình (sinh năm 1990). Trên kênh cá nhân, hai nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân, công việc.

Vào năm 2023, Hoàng Yến chia sẻ thông tin bị suy thận. "Ước mơ tỏa sáng của một diễn viên múa ballet bỗng vụt tắt, tuy vẫn có thể múa nhưng sẽ khó đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra. Vậy nên tầm soát sau sinh thực sự rất quan trọng cho các mẹ gặp bệnh lý sau khi sinh em bé. Cố gắng thay đổi thói quen sống để mong cải thiện sức khỏe", cô cho biết.