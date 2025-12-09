Diễm My, Hai Nhất 'Biệt động Sài Gòn' tiễn biệt Thương Tín

Sự ra đi của Thương Tín để lại nhiều tiếc thương cho người thân, đồng nghiệp. Trong hồi ức của nhiều diễn viên, Thương Tín sở hữu tài nghệ diễn xuất, sự thông minh khó ai qua nổi.

Hành trình của Thương Tín trên cõi đời khép lại vào tối 8/12. Sau những năm tháng chung sống với bệnh tật, sự khó khăn, biến động, ông trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của người thân tại nhà riêng ở Khánh Hòa.

Cuộc đời, sự nghiệp của Thương Tín được chia làm hai giai đoạn, với bản lề là những năm đầu của thập niên 2000. Nếu thời trẻ của ông là hành trình đầy vinh quang, rực rỡ với hàng trăm vai diễn lớn nhỏ trong các bộ phim điện ảnh, truyền hình, tuổi già của nghệ sĩ gian nan, vất vả.

Dù vậy, trong ký ức của nhiều thế hệ nghệ sĩ Việt, Thương Tín của những năm 1980 và 1990 là nam diễn viên sở hữu tài nghệ diễn xuất, sự thông minh khó ai qua nổi.

'Thương Tín tài hoa, đắt show bậc nhất'

Từng hợp tác với Thương Tín trong nhiều bộ phim như Biệt động Sài Gòn, Săn bắt cướp..., NSƯT Hai Nhất đánh giá cao đàn em ở khả năng diễn xuất linh hoạt, sinh động, đặc biệt là việc nhớ thoại nhanh hiếm có.

"Do xuất phát từ diễn viên của sân khấu kịch, Thương Tín học và nhớ thoại rất nhanh khiến mọi người trong đoàn phim đều phải kinh ngạc. Dù tôi là đàn anh đi trước nhưng có nhiều nét diễn, cách nhập tâm vào nhân vật của Thương Tín mà tôi phải quan sát, học hỏi. Tôi thích cách Thương Tín biến hóa, sáng tạo, sinh động trong từng nét diễn. Với mỗi dự án phim với các thể loại, đề tài khác nhau, Thương Tín đều mang đến cho nhân vật một màu sắc riêng biệt. Thật sự mà nói, về diễn xuất tôi thấy khó có ai qua nổi Thương Tín", NSƯT Hai Nhất chia sẻ.

Thương Tín, Hai Nhất hội ngộ các diễn viên Biệt động Sài Gòn vào năm 2019 tại chương trình Ký ức vui vẻ.

Vào những năm 1980, 1990, tên tuổi của Thương Tín lẫy lừng khắp cả nước. Đi đến đâu, ai ai cũng biết tên nam diễn viên. Ông nhanh chóng được nhiều đạo diễn nổi tiếng thời đó săn đón. Chỉ trong thời gian không lâu, Thương Tín góp mặt trong hàng trăm bộ phim. Thời kỳ hoàng kim, không ai đắt show và cát-xê vượt qua Thương Tín.

"Thời trẻ, chúng tôi rất thân. Hai anh em từng ăn ở cùng nhau hàng tháng trời khi tham gia phim. Đó cũng là quãng thời gian đẹp đẽ, rực rỡ nhất của tôi và Thương Tín. Bên cạnh diễn xuất, tôi còn kinh doanh khá thành công. Còn Thương Tín thì kiếm được rất nhiều tiền bạc nhờ đóng phim. Thương Tín sống sung sướng, vương giả, luôn có các bóng hồng vây quanh", ông nói.

Diễn viên Hai Nhất nhớ lần cuối cùng gặp lại Thương Tín là 4 năm trước, khi đó, cả hai cùng đóng chung phim truyền hình Kẻ giấu mặt. Thời điểm ấy, sức khỏe của Thương Tín đã giảm sút. Ông gầy gò, tiều tụy và vẻ ngoài hốc hác.

Mỗi khi rảnh rỗi, Thương Tín chạy qua nhà Hai Nhất chơi và nói chuyện. Sau này, cả hai mất liên lạc. Nghệ sĩ Hai Nhất chỉ biết thông tin về đàn em qua báo chí.

"Khi biết tin Thương Tín mất, tôi buồn và tiếc. Nhưng do lễ tang em tổ chức ở quê tại Phan Rang, tôi không thể có mặt trực tiếp để thắp hương. Tôi đành thành tâm tiễn biệt Thương Tín từ xa. Tạm biệt Thương Tín với những vai diễn để đời. Chia buồn cùng gia quyến của em", ông bày tỏ.

NSND Kim Cương, Diễm My tiễn biệt Thương Tín

Trước khi trở thành ngôi sao của màn ảnh, Thương Tín từng tỏa sáng với nhiều vai diễn trên sân khấu kịch. Nghệ sĩ từng gắn bó nhiều năm với Đoàn Kim Cương. Ông và NSND Kim Cương từng lấy nước mắt, nụ cười của hàng vạn người xem qua các vở Huyền thoại mẹ, Bông hồng cài áo, Vực thẳm chiều cao, Trà hoa nữ...

NSND Kim Cương nhớ lại thời trẻ, Thương Tín sở hữu nét phong trần, vẻ ngoài điển trai, nam tính và sự thu hút đặc biệt. Với bà, Thương Tín như một người em trong gia đình.

"Lúc đó, Thương Tín cần gì là gõ cửa nhà tôi. Tôi luôn giúp đỡ và cho tiền em hàng tháng. Anh em trong Đoàn Kim Cương cũng thương, hùn tiền lại cho. Những tháng năm sau này, biết tin em đau nặng nhưng lại ở xa không liên lạc hay giúp đỡ gì được", NSND Kim Cương chia sẻ.

Nghệ sĩ Thương Tín có cuộc sống vất vả, bấp bênh khi về già. Ảnh: Phương Lâm.

Vào năm 2021, khi Thương Tín bị đột quỵ và gia cảnh khó khăn, NSND Kim Cương cũng chủ động gửi tiền rồi kêu gọi bạn bè hỗ trợ viện phí cho đàn em. Nghệ sĩ còn vào viện thăm và động viên Thương Tín cùng người thân của ông.

Đăng tải tấm poster phim Dòng sông hoa trắng, diễn viên Diễm My 6X tiễn biệt Thương Tín.

"Đời người hữu hạn. Có lẽ vì thế chúng ta phải chấp nhận những cuộc chia ly dẫu chưa bao giờ sẵn sàng. Cuộc đời anh Thương Tín đi qua nhiều quãng thăng trầm. Tuy nhiên trên hành trình đó, anh cũng từng tỏa sáng như một ngôi sao - vốn là món quà quý giá nhất cho những ai theo đuổi con đường nghệ thuật. Trong thời khắc này tin rằng những điều đẹp nhất trong cuộc đời anh sẽ ở lại với khán giả, mọi người. Đó cũng là lời tiễn biệt đầy tử tế nhất. Thương mến và mong anh an nghỉ", cô viết.

Thương Tín qua đời ở tuổi 69 vào tối 8/12. Ông mất tại nhà riêng ở Khánh Hòa. Theo cáo phó, lễ tang nghệ sĩ tổ chức trong hai ngày 9 và 10/12. Trong đó, lễ nhập quan diễn ra vào 9h ngày 9/12. Lễ động quan bắt đầu vào 15h30 ngày 10/12. Sau đó, thi hài ông được hỏa táng tại nghĩa trang Hòa Thủy.