Những ngày cuối đời của Thương Tín

Trước khi ra đi ở tuổi 69, nghệ sĩ Thương Tín trải qua nhiều năm chống chọi với bệnh tật. Ông từng bị đột quỵ, sức khỏe yếu.

Nghệ sĩ Thương Tín trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở Khánh Hòa vào ngày 8/12. Hiện gia đình tập trung lo liệu hậu sự cho ông. Thanh Tùng, con trai của nghệ sĩ từ TP.HCM về Khánh Hòa để chịu tang cha.

Sự ra đi của diễn viên Ván bài lật ngửa khiến đồng nghiệp, khán giả tiếc thương. Những năm tháng cuối đời, sức khỏe của ông giảm sút. Sau khi bị đột quỵ vào năm 2021, Thương Tín phải liên tục ra vào bệnh viện. Vài năm qua, ông về hẳn quê ở Khánh Hòa để gần người thân.

'Thương Tín ít nói, khó đi lại'

Tại Khánh Hòa, Thương Tín sống cùng mẹ và em trai. Mẹ của Thương Tín năm nay đã hơn 90 tuổi. Em trai nghệ sĩ trước đây sống ở Phan Thiết nhưng sau đó đã bán nhà để về Khánh Hòa chăm sóc mẹ cùng anh trai.

Nhạc sĩ Tô Hiếu, người nhiều năm hỗ trợ, chăm sóc Thương Tín tại TP.HCM thường xuyên ghé thăm nam nghệ sĩ mỗi khi có dịp thuận tiện. Anh cũng giữ liên lạc thường xuyên với người thân Thương Tín để biết các thông tin sức khỏe của ông. Trong lần gần nhất anh gặp lại nam diễn viên vào giữa tháng 9, Tô Hiếu cho biết Thương Tín rất ít nói, hầu như không giao tiếp. Chỉ khi nào đồng nghiệp hỏi, Thương Tín mới trả lời.

Nghệ sĩ Thương Tín gặp nhiều bệnh tật khi về già.

Nghệ sĩ Thương Tín phải ngồi xe lăn, không thể đi lại. Mọi sinh hoạt trong cuộc sống đời thường đều phải cần người thân chăm sóc.

Khi chia sẻ với Tô Hiếu, Thương Tín luôn bày tỏ nỗi nhớ TP.HCM, công việc diễn xuất và con gái.

Từ cuối năm 2024, sức khỏe của Thương Tín đã giảm sút rõ. Trong một lần bị té xe vào tháng 9/2024, ông được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Phan Rang. Ông bị bể bánh chè và viêm khớp gối nặng. Song Thương Tín không biết tình trạng bệnh, di chuyển nhiều khiến chân càng tổn thương.

Sau đó, người thân đưa ông lên Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM để thăm khám, điều trị. Bác sĩ kết luận Thương Tín bị thoái hóa khớp gối phải, gãy xương bánh chè. Nếu không tiến hành phẫu thuật, diễn viên có nguy cơ tàn tật.

Tuy nhiên, thể trạng Thương Tín yếu, không thể mổ. Ông phải ngồi xe lăn và chuyển về ở với người thân tại Khánh Hòa để tiện chăm sóc. Mỗi khi lên TP.HCM tái khám, ông tá túc tại nhà của nhạc sĩ Tô Hiếu.

4 năm trước, Thương Tín cũng từng một lần đối diện cửa tử. Khi đó, ông bị đột quỵ, phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt và thở máy. Sau nhiều ngày điều trị tích cực, Thương Tín vượt qua bạo bệnh. Tuy nhiên, ông phải tập vật lý trị liệu kết hợp châm cứu để phục hồi chức năng vận động. Do hoàn cảnh Thương Tín gặp khó khăn, không đủ tiền để trang trải các chi phí, các nghệ sĩ đã quyên góp, giúp đỡ ông yên tâm chữa bệnh.

Cuộc đời biến động của Thương Tín

Thương Tín sinh năm 1956 và là một trong những diễn viên điện ảnh được yêu thích thập niên 1970 - 1990. Những vai diễn ghi dấu ấn của ông có Lưu Kỳ Vọng trong Ván bài lật ngửa, Bạch Hải Đường phim SBC, Sáu Tâm phim Biệt động Sài Gòn, Tám Thương trong Chiến trường chia nửa vầng trăng... Ông là người nắm giữ kỷ lục diễn xuất với gần 200 bộ phim cùng nhiều vở kịch trong sự nghiệp.

Thời hoàng kim, Thương Tín có thể thu về 5,6 chỉ tới một cây vàng cho một phim. Có tiền trong tay, Thương Tín luôn hết mình cho những cuộc chơi. Người trong nghề vẫn nói Thương Tín là tay chơi có số có má lúc bấy giờ.

Trong cuốn hồi ký Thương Tín - Một đời giông bão (Đinh Thu Hiền chấp bút), Thương Tín thừa nhận quá khứ đam mê cờ bạc đã khiến ông trả giá đắt.

Trái ngược với thời trẻ, khi về già, Thương Tín có cuộc sống vất vả, khốn khó.

Cuối năm 2020, Thương Tín tâm sự ông phải trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn. Có ngày, ông phải nhịn đói, trong tay không có nổi 100.000 đồng. Do dịch bệnh nên ông không có việc làm, thu nhập giảm sút. Nhiều đêm nam nghệ sĩ thức trắng vì lo không đủ tiền gửi về cho vợ con. Ông ở trọ một mình trong căn phòng chưa đầy 20 m2 ở TP.HCM. Vợ và con gái sống tại Phan Rang.

"Chuyện mất ngủ xảy ra như cơm bữa. Bạn biết rồi đấy, người già mà ngủ không được là mất sức kinh khủng. Buổi sáng thức dậy người rã rời, nhức mỏi, không còn tỉnh táo để làm được gì", ông từng nói.

Đến 2024, Thương Tín chia sẻ ông đã chia tay vợ kém tuổi. Khi được hỏi lý do chia tay, Thương Tín giải thích: "Tại thấy không vui nữa. Cứ gặp là không được vui vẻ".

"Sau tất cả, tôi ước muốn có cuộc sống bình thường như mọi người xung quanh. Tôi không muốn gì hơn nữa. Tôi hiểu hoàn cảnh của tôi hiện giờ khó khăn, không được như xưa. Do đó, tôi dọn về ở cùng mẹ, nhân tiện chăm sóc mẹ", Thương Tín nói.

Sự ra đi của Thương Tín khiến nghệ sĩ, khán giả tiếc thương. Trên các nền tảng mạng xã hội, khán giả mộ điệu phim ở nhiều thế hệ chia sẻ các bài đăng, những hình ảnh, vai diễn đình đám một thời để tiễn biệt tài tử của Biệt động Sài Gòn, Ván bài lật ngửa.

Vĩnh biệt Thương Tín!