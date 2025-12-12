Người phụ nữ nặng nhất thế giới qua đời

Pauline Potter, ngôi sao của chương trình "My 600-Lb. Life" đã qua đời ở tuổi 62. Bà mất sau thời gian dài điều trị bệnh.

Theo USA Today, anh Dillon Brooks, con trai của bà Pauline Potter thông báo tin buồn về sự ra đi của mẹ anh thông qua một video trên YouTube. Bà Potter qua đời ở tuổi 62 vào cuối tháng 11, sau khoảng một năm điều trị chấn thương do vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng.

Trước đó, bà Potter nhập viện từ cuối tháng 8 và được chuyển đến một cơ sở phục hồi chức năng trong khoảng một tháng với hy vọng cải thiện sức khỏe để có thể phẫu thuật. Anh Brooks cho biết trong thời gian nằm viện, các bác sĩ phát hiện mẹ anh có dấu hiệu suy tim và suy hô hấp. Tuy nhiên, sau khi các chuyên gia y tế thông báo tình trạng không thể cứu chữa được, bà Potter được người thân đưa về nhà riêng để chăm sóc những ngày cuối đời.

Bà Pauline Potter qua đời ở tuổi 62 sau thời gian điều trị bệnh. Ảnh: IGNV.

Dillon Potter đã lập một trang GoFundMe để quyên góp tiền chi trả cho dịch vụ hỏa táng. Lễ tưởng niệm sẽ được thông báo vào hôm sau.

Năm 2011, bà Potter, khi đó nặng 643 pound (khoảng 390 kg), được Sách kỷ lục Guinness thế giới xác nhận là người phụ nữ nặng nhất thế giới còn sống. Trong suốt thời gian một năm tham gia chương trình My 600-Lb. Life của kênh TLC, bà đã giảm được 149 pound (khoảng 67 kg). Tính đến năm 2022, bà nặng 223 pound (khoảng 102 kg).

Trong một bài đăng trên Instagram vào tháng 1/2022, bà Potter viết: "Đã lâu rồi tôi không đăng bài. Nhưng tôi tự hào nói rằng giờ đây, bản thân đã giảm xuống còn 223 pound. Cảm giác thật tuyệt vời khi không còn phải phụ thuộc vào người khác để làm ngay cả những việc nhỏ nhặt nhất nữa".