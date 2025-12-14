Hoàng Nam thông báo trở lại làm YouTuber

Đạo diễn cho biết thất bại của "Thế hệ kỳ tích" khiến anh trắng tay. Do vậy, anh quyết định trở lại với công việc cũ - YouTuber.

Ngày 14/12, Hoàng Nam thông báo anh sẽ trở lại hành trình làm YouTuber sau cú ngã đau đớn với Thế hệ kỳ tích. Theo đạo diễn, kinh phí đầu tư, sản xuất dự án phim chủ yếu đến từ bản thân anh. Do vậy, khi phim lỗ nặng ngoài phòng vé, doanh thu chỉ hơn 580 triệu đồng sau vài ngày trình làng, Hoàng Nam rơi vào tình cảnh trắng tay.

"Số tiền thu về chỉ đủ một chút để trả nợ. Vì vậy, tôi phải tỉnh táo, trở lại cuộc sống. Tôi sẽ quay lại làm nhà sáng tạo nội dung, YouTuber. Đây thực sự là công việc khiến bản thân cảm thấy tự do, không phải suy nghĩ hay lo lắng vì sợ ảnh hưởng đến người thân. Thế hệ kỳ tích có thể là bộ phim cuối cùng của tôi. Khi làm phim, tôi cảm thấy rất áp lực, từ khâu viết kịch bản, đi quay, hậu kỳ và lúc ra rạp. Trăm ngàn những sự việc xảy đến và tôi không còn là chính mình nữa", Hoàng Nam nói.

Hoàng Nam từng thông báo dừng lại hành trình làm YouTuber vào đầu năm nay. Song sau dự án điện ảnh thứ hai thua lỗ, anh quyết định trở lại công việc cũ. Ảnh: Phương Lâm.

Thế hệ kỳ tích là dự án thứ hai của Hoàng Nam, sau Đèn âm hồn. Tác phẩm nhận phản ứng tiêu cực từ giới quan sát, khán giả những ngày qua. Sau vài ngày công chiếu, phim thoi thóp ngoài rạp với doanh thu hơn 580 triệu đồng. Trong khi chi phí đầu tư, sản xuất dự án này được cho là 26 tỷ đồng .

Trước thành tích bết bát của dự án, Hoàng Nam lên tiếng thừa nhận thất bại. Đạo diễn cho hay với tình hình những ngày qua, anh rất buồn nhưng phải chấp nhận rằng sản phẩm mới của mình đã thất bại về mặt doanh thu. Đạo diễn gọi đây là một "cú ngã đau" với anh. "Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Nam trong những ngày qua. Nhưng vào thời điểm này, phải chấp nhận rằng bộ phim Thế hệ kỳ tích đã thất bại phòng vé rồi. Dù rất buồn vì cú ngã đau", Hoàng Nam viết.

Đạo diễn cũng bày tỏ mong muốn nhận được những ý kiến chia sẻ, review chân thực của khán giả về phim, để rút kinh nghiệm và vực dậy ở những dự tiếp theo.

Vào đầu năm nay, Hoàng Nam từng tuyên bố dừng lại hành trình YouTuber sau một thập kỷ. Anh muốn tập trung cho điện ảnh.

Thời điểm đó, chia sẻ với Tri Thức - Znews, Hoàng Nam nói: "YouTube là hành trang, giúp tôi được rèn luyện nhiều thứ, gặp gỡ nhiều người, và mang lại đủ tiền bạc để tôi làm phim. Hơn vậy, nhờ đi qua những ngõ ngách, cảnh đẹp, kì bí trên đất nước Việt Nam, tôi cũng dễ dàng hơn trong việc chọn lựa bối cảnh cho phim của mình. Đó có thể là thế mạnh của tôi so với những đạo diễn khác. Nhưng phim điện ảnh là mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời tôi".