Gia đình tài tử Thương Tín cảnh báo

Nhạc sĩ Tô Hiếu, đại diện gia đình cố nghệ sĩ Thương Tín đính chính thông tin kêu gọi quyên góp để xây mộ cho ông.

Hai ngày sau lễ tang của cố nghệ sĩ Thương Tín, nhạc sĩ Tô Hiếu, đại diện gia đình lên tiếng về thông tin người thân kêu gọi đóng góp, tiền bạc, hỗ trợ chi phí xây mộ cho ông lan truyền trên mạng xã hội. Phía gia đình khẳng định mọi hành vi kêu gọi nói trên đều là lừa đảo.

"Mọi người cần thận trọng và báo cho cơ quan chức năng, để kịp thời điều tra, xử lý theo pháp luật", theo nhạc sĩ Tô Hiếu.

Tô Hiếu cũng chia sẻ vào chiều 10/12, sau khi di quan linh cữu Thương Tín đến nghĩa trang ở Hòa Thủy để an táng, mộ phần của nghệ sĩ cũng được tiến hành xây dựng. Đến chiều 11/12, nơi an nghỉ của Thương Tín được chu toàn.

Lễ tang nghệ sĩ Thương Tín diễn ra tại nhà riêng ở Khánh Hòa. Ảnh: Tô Hiếu.

Gia đình gửi lời cảm ơn tới cơ quan ban ngành, họ hàng, làng xóm và khán giả đã gửi lời chia buồn, tiễn biệt Thương Tín trong những ngày diễn ra lễ tang.

Thương Tín mất tại nhà riêng ở Phan Rang, Khánh Hòa vào 18h50 ngày 8/12, vì tuổi cao sức yếu. Các anh chị em và con trai của Thương Tín lo liệu hậu sự cho ông.

Lễ tang được tổ chức gọn nhẹ, chỉ khoảng bốn mâm cỗ; khách viếng không quá đông, chủ yếu là hàng xóm, người thân và một số bạn bè thân thiết.

Trong căn nhà nhỏ, nhiều vòng hoa của cán bộ các ban ngành phường Phan Rang được đặt kín xung quanh. Người nhà và bạn bè chia nhau túc trực thường xuyên để giữ trật tự.

Trong thời gian diễn ra tang lễ, một số người lạ tìm đến để livestream, gây phản cảm. Tuy nhiên, họ nhanh chóng bị gia đình nhắc nhở và mời rời đi. Có trường hợp còn lén đặt máy ghi hình trong khu vực tang lễ, nhưng bị người nhà phát hiện và yêu cầu xóa ngay tại chỗ.

Thương Tín sinh năm 1956, tham gia gần 200 bộ phim và nổi tiếng vào thập kỷ 1980, 1990. Ông tham gia các phim như Ván bài lật ngửa, Mỹ nhân Sài thành, Già gân, mỹ nhân và găng tơ, Tiếng quốc đêm mưa, Sau ánh hào quang…