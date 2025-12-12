Dàn sao dự lễ cưới lần 2 của con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Tiên Nguyễn tổ chức lễ cưới lần hai ở Đà Nẵng ngày 12/12. Băng Di, Thảo Nhi Lê và dàn sao có mặt để chúc phúc con gái ông Johnathan Hạnh Nguyễn.

Ngày 12/12, lễ cưới lần hai của Tiên Nguyễn và Justin Cohen diễn ra tại một khách sạn sang trọng ở Đà Nẵng. Ngày vui của cả hai có sự góp mặt của gia đình hai bên cùng nhiều đồng nghiệp, bạn bè thân thiết.

Dàn sao Việt gồm Băng Di, Lan Khuê, Thảo Nhi Lê và các người đẹp có mặt để chúc phúc vợ chồng Tiên Nguyễn. Các khách mời diện trang phục có màu sắc nhã nhặn, sang trọng. Cô dâu, chú rể cũng chuẩn bị các món quà có giá trị như rượu, son... để tặng cho các quan khách tham dự tiệc cưới.

Trong ngày đặc biệt, cô dâu diện đầm cưới cúp ngực khoe dáng gợi cảm. Justin Cohen lịch lãm với tuxedo màu trắng.

Băng Di và dàn sao dự cưới Tiên Nguyễn ở Đà Nẵng. Ảnh: FBNV.

Trước đó, lễ cưới của Tiên Nguyễn và doanh nhân người Dubai Justin Cohen diễn ra tại nhà cô dâu ở TP.HCM vào ngày 7/12. Buổi lễ diễn ra trong phạm vi riêng tư, chỉ có sự góp mặt của gia đình hai bên, người thân và số ít đồng nghiệp thân thiết.

Chia sẻ tại lễ cưới của hai con, doanh nhân Thủy Tiên, vợ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn nói: "Má nhìn thấy con lớn, sống tự tin và rất hạnh phúc hôm nay. Má chỉ dặn con rằng đừng ăn hiếp chồng. Và khi về nhà chồng, con hãy xem như nhà của mình, hãy sống với trái tim rộng mở". Bà Thủy Tiên cũng mong con rể hãy luôn yêu thương vợ trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Tiên Nguyễn và Justin Cohen trong ngày đặc biệt. Ảnh: @miphamm.

Tiên Nguyễn (tên thật: Nguyễn Thảo Tiên, sinh năm 1997). Cô là con gái của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn và bà Lê Hồng Thủy Tiên. Nhiều năm qua, Tiên Nguyễn là fashionista và influencer nổi tiếng. Cô từng theo học tại Đại học RMIT TP.HCM và thạc sĩ tại Đại học London (Anh) ngành Quản trị Hàng không.

Cô sở hữu cuộc sống sang chảnh, thường xuyên check-in bên siêu xe, biệt thự của gia đình và du lịch tại nhiều địa điểm sang trọng trên thế giới.

Chồng Tiên Nguyễn là Justin Cohen, chuyên gia trong lĩnh vực quảng cáo và truyền thông hiện làm việc tại Việt Nam. Thông tin trên trang LinkedIn cho biết, anh là người gốc Dubai, lớn lên tại Canada, tốt nghiệp hai ngôi trường danh tiếng là British Columbia Institute of Technology (BCIT) và Vancouver Film School (VFS).