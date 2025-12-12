Việt Anh chia sẻ về con gái 18 tuổi

Trên trang cá nhân, diễn viên Việt Anh vừa chia sẻ ảnh con gái Dâu Tây. Ở tuổi 18, cô bé ngày càng trưởng thành và ra dáng thiếu nữ.

Ngày 12/12, NSƯT Việt Anh đăng ảnh con gái Dâu Tây (tên thật là Song Anh) nhân dịp cô bé bước sang tuổi 18. Nam diễn viên gửi lời chúc mừng sinh nhật con. "Hôm nay là ngày con tròn 18, tuổi đẹp nhất cuộc đời, đặc biệt là với một cô gái xinh đẹp như con. Bố chúc mọi điều may mắn nhất sẽ đến bên và ở lại với con. Luôn giữ nụ cười trên môi dù phải đối diện bất kỳ điều gì con gái nhé. Bố luôn bên con khi con cần. Yêu và nhớ Dâu Tây của bố, mãi mãi là như vậy", Việt Anh chia sẻ.

Con gái đầu của NSƯT Việt Anh diện đầm ren tối màu, trên tay ôm chú mèo. Ở tuổi 18, cô bé được khen ngày càng trưởng thành, ra dáng thiếu nữ.

Con gái 18 tuổi của Việt Anh. Ảnh: FBNV.

Song Anh hiện sống ở Mỹ cùng mẹ. Sau khi ly hôn Thùy Linh đến nay, Việt Anh chưa gặp lại con gái.

Vào năm 2019, Việt Anh đăng tải ảnh trong dịp sinh nhật lần thứ 13 của bé. Đồng thời, nam diễn viên có những chia sẻ xúc động về con gái sau 10 năm không gặp.

Anh viết: "Dâu Tây của bố, như vậy là tròn 10 năm bố con mình tạm biệt nhau và từ đó đến nay, chúng ta chưa có cơ hội để gặp lại nhau. Ngày hôm nay con bước sang tuổi thứ 13 và trở thành thiếu nữ. Bố muốn nói với con rằng cuộc đời bố có hai thứ quý giá nhất và chắc chắn bố sẽ không bao giờ để mất là con và em Đậu. Bố và bà nội luôn theo dõi con dù chúng ta ở rất xa nhau. Gia đình mình luôn chờ mong ngày con trở về khi con là một cô gái trưởng thành và độc lập trong suy nghĩ".

Sau đó, vợ cũ của Việt Anh đã yêu cầu anh gỡ hình ảnh con gái khỏi trang cá nhân. Ngoài ra, cô tố nam diễn viên không có trách nhiệm với con gái.

Trong một bài phỏng vấn, Việt Anh cho biết: "Trong quá khứ đã xảy ra nhiều chuyện hiểu lầm, khiến chúng tôi bị đứt gãy liên lạc trong một thời gian, vì thế tôi cũng không chu cấp được cho con. Nhưng tôi vẫn sẵn sàng làm điều đó, nếu con gái nói với tôi. Tôi không bao giờ muốn đôi co những chuyện này. Chuyện trong gia đình chỉ những người trong cuộc mới hiểu hết nội tình và lý do của tất cả".

Diễn viên Việt Anh kết hôn với Thùy Linh vào năm 2007 và có con gái chung là bé Dâu Tây. Sau khi cưới, nam diễn viên sinh năm 1981 cùng vợ vào TP.HCM để phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, sau 3 năm chung sống, cả 2 quyết định đường ai nấy đi. Việt Anh sau đó trải qua cuộc hôn nhân thứ hai và có một con trai, nhưng chia tay vào năm 2019.