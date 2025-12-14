Vì sao Hoàng Nam vội vã thừa nhận 'cú ngã đau'

Khi “Thế hệ kỳ tích” vừa phát hành một ngày, Hoàng Nam đã vội vã nhận thất bại. Anh cho rằng đây là “cú ngã đau” và “không biết bao giờ mới vực dậy được”.

Sau khi trở thành đạo diễn trăm tỷ ở dự án điện ảnh đầu tay - Đèn âm hồn, Hoàng Nam đã sốt sắng bắt tay vào một bộ phim thứ hai. Và chỉ trong ít tháng ngắn ngủi, đứa con tinh thần của anh mang tên Thế hệ kỳ tích hiện diện ngoài rạp.

Nhưng cũng rất ngắn ngủi, dự án điện ảnh rơi vào cảnh thoi thóp ở phòng vé. Sau vài ngày, Thế hệ kỳ tích chỉ thu về hơn 500 triệu đồng (theo thống kê của Box Office Vietnam). Đáng nói, dù bộ phim có số lượng suất chiếu gần 700 nhưng lượng vé bán ra chỉ khoảng 1.000. Tỷ lệ lấp đầy rạp thấp chưa từng có.

Thế hệ kỳ tích rất khó để tạo ra "kỳ tích" doanh thu như cách Đèn âm hồn từng làm được hồi tháng 2. Dù vậy, ở Hoàng Nam có sự thay đổi về tâm thế đón nhận. Anh không đổ lỗi, trách móc hay ẩn ý bị chơi xấu như trước. Thay vào đó, nam đạo diễn vội vàng nhận "bàn thua" chỉ trong ngày đầu tiên phim chính thức phát hành trên màn ảnh rộng.

Hoàng Nam thay đổi?

Ngay từ sự kiện công chiếu phim Thế hệ kỳ tích ở TP.HCM, Hoàng Nam đã thể hiện sự thiếu tự tin về dự án thứ hai của anh. Trong lần phát biểu trước báo giới, Hoàng Nam cho biết anh chỉ mong doanh thu phim đủ tiền hoàn vốn để anh có thể tái đầu tư dự án tiếp theo và không phải lâm vào cảnh nợ nần.

Song tình thế trái ngược đã xảy đến.

Hoàng Nam không những không thể hoàn vốn mà còn đối diện nguy cơ lỗ nặng nề. Khi phim được cho là đầu tư khoảng 26 tỷ đồng , nhưng trong những ngày mở màn, doanh thu chỉ ghi nhận hơn 500 triệu đồng.

Thế hệ kỳ tích của Hoàng Nam doanh thu ảm đảm, chỉ thu hơn 500 triệu đồng sau vài ngày trình chiếu.

Đáng nói, chỉ trong ngày đầu chiếu sớm, tác phẩm cũng đón nhận những phản ứng dữ dội từ khán giả. Thậm chí, dưới các bài đăng quảng bá cho Thế hệ kỳ tích, số lượng react thể hiện cảm xúc phẫn nộ tăng vọt. Khi đó, bên cạnh những nhận định cho rằng phim bị “chơi xấu”, “seeding ảo”, một bộ phận công chúng nghi ngờ đây là chiêu trò của ê-kíp phim nhằm hâm nóng cho dự án. Thời điểm này, đạo diễn Hoàng Nam giữ im lặng.

Một ngày sau, Hoàng Nam lên tiếng thừa nhận thất bại. Đạo diễn cho hay với tình hình những ngày qua, anh rất buồn nhưng phải chấp nhận rằng sản phẩm mới của mình đã thất bại về mặt doanh thu. Đạo diễn gọi đây là một "cú ngã đau" với anh. "Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Nam trong những ngày qua. Nhưng vào thời điểm này, phải chấp nhận rằng bộ phim Thế hệ kỳ tích đã thất bại phòng vé rồi. Dù rất buồn vì cú ngã đau", Hoàng Nam viết.

Đạo diễn cũng bày tỏ mong muốn nhận được những ý kiến chia sẻ, review chân thực của khán giả về phim, để rút kinh nghiệm và vực dậy ở những dự tiếp theo.

Hoàng Nam đối diện nguy cơ thua lỗ nặng với dự án thứ hai.

Động thái của Hoàng Nam khiến công chúng bất ngờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh. Việc đạo diễn có thái độ buông xuôi và nhận thất bại, sai lầm về phía anh, ngay ở ngày đầu, được cho là khác hẳn với một Hoàng Nam của 10 tháng trước. Khi đó, anh liên tục đôi co, cho rằng phim Đèn âm hồn của mình đang bị tấn công, nên ảnh hưởng doanh thu, chất lượng.

Thậm chí, thời điểm ấy, anh còn liên tiếp các các bài đăng cho rằng bản thân "bị tấn công, bôi xấu dồn dập bởi những điều không đúng và thiếu khách quan như đạo nhái". Đạo diễn còn nhờ đến sự vào cuộc của các cấp chính quyền, giúp điện ảnh có môi trường lành mạnh, nghệ sĩ chân chính yên tâm sáng tạo cống hiến.

Trở lại với Thế hệ kỳ tích, không những thừa nhận thất bại, Hoàng Nam còn quyết định dừng lại chuỗi cinetour, quảng bá tác phẩm. Trong lần gặp gỡ khán giả cuối cùng vào tối 12/12, đạo diễn một lần nữa nhắc lại việc bản thân đang "ngã đau" và "không biết bao giờ mới có thể vực dậy được để tiếp tục làm những bộ phim tiếp theo".

Bài học từ cú ngã đau của Hoàng Nam

Hơn ai hết, Hoàng Nam đã nhận ra những bài học cho riêng bản thân anh từ cú ngã đau trong dự án điện ảnh thứ hai. Sự vội vàng, hấp tấp khi chỉ sau khoảng 10 tháng, đạo diễn đã tung ra một dự án mà chất lượng cũng chẳng khá khẩm gì so với phim đầu tay, và sớm nhận về thất bại cay đắng.

Trong một bài đăng với mong muốn nhận review công tâm từ khán giả, Hoàng Nam nhận về khoảng 900 góp ý. Đại đa số những phản hồi này là nhận xét tiêu cực về bộ phim. Khán giả chỉ ra rằng thất bại của Hoàng Nam phần lớn đến từ sự ảo tưởng của bản thân sau dự án hơn trăm tỷ đầu tay và vội vã thực hiện một tác phẩm tiếp theo trong khi kịch bản rời rạc, lỏng lẻo, kém hấp dẫn. Hàng loạt tình tiết trong bộ phim không có sự logic, cứ thế hiện lên trên màn ảnh một cách ngô nghê, vô lý.

Sau khi Đèn âm hồn thắng hơn trăm tỷ đồng, Hoàng Nam đã vội vàng ra mắt phim thứ hai chỉ sau ít tháng.

Hành trình của nam chính Tiến (Trần Tú), một chàng trai mồ côi cha mẹ từ bé, mang trong mình giấc mơ tạo ra trò chơi điện tử vươn tầm thế giới, được đạo diễn khắc họa một cách hời hợt, nhạt nhẽo. Mặt khác, do người cầm trịch không am hiểu về thị trường game, nhiều cảnh trong phim do vậy trở nên xa rời thực tế, thậm chí vô lý.

Ngoài ra, việc Hoàng Nam quá ôm đồm nhiều tuyến truyện nhưng lại vụng về trong cách làm phim khiến thông điệp của dự án có phần hỗn loạn, gây khó hiểu cho khán giả.

Nếu ở Đèn âm hồn, khán giả có sự tò mò nhất định với Hoàng Nam khi anh từ một hot YouTuber chuyên khám phá, thử thách bản thân ở những địa danh mang tính kỳ bí, tâm linh, chuyển sang làm phim thể loại kinh dị. Không ít người xem đã quyết định bỏ tiền mua vé ra rạp để xem nội dung tác phẩm, nhân vật có sự ly kỳ như chuỗi series anh thực hiện trên kênh YouTube hay không.

Ngoài ra, khi phát hành, tác phẩm của anh được sự trợ lực từ nhiều hot YouTuber, TikToker, thậm chí có cả những streamer tai tiếng. Sau đó, một loạt phản ứng, người khen kẻ chê phim xuất hiện trên mạng xã hội trong thời điểm Đèn âm hồn công chiếu. Ở khía cạnh nào đó, tác phẩm được chú ý, được bàn luận rôm rả.

Nhưng sau khi ra rạp, số đông khán giả nhận xét phim không xuất sắc như những lời PR có cánh từ đạo diễn lẫn ê-kíp truyền thông. Những bài review chê phim, thất vọng về Đèn âm hồn xuất hiện nhiều hơn. Không ít người tuyên bố sẽ không xem phim có Hoàng Nam đạo diễn vì "bị lừa".

Từ sự thiếu tin tưởng, thất vọng vào Hoàng Nam ở Đèn âm hồn, khán giả không còn mặn mà gì với Thế hệ kỳ tích. Ngoài ra, hiệu ứng trên truyền thông, mạng xã hội của dự án này từ trước và khi phát hành đều chìm nghỉm. Ngay cả tên phim - Thế hệ kỳ tích - cũng là điểm trừ từ đầu, bởi thiếu sự ấn tượng, khơi gợi tò mò với công chúng. Do vậy, người xem mất hẳn động lực để có thể quyết định mở hầu bao mua vé cho dự án điện ảnh của Hoàng Nam.

Trong khoảng 900 góp ý từ khán giả kể trên, một bình luận đáng để Hoàng Nam phải lưu tâm. Cụ thể, người này viết: "Rất quý nhiệt huyết của Hoàng Nam nhưng mong anh chậm lại một nhịp. Thất bại của anh cũng chính là bài học cho nhiều đạo diễn khác. Đừng vì thấy một phim đầu tay thắng mà vội vàng ra mắt những bộ phim thiếu chất lượng".