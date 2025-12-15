Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Dương Domic bị chê bai

  • Thứ hai, 15/12/2025 20:28 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Hình ảnh Dương Domic nhai kẹo cao su khi trao giải ở chung kết Anh trai “say hi” mùa 2 được lan truyền trên mạng, khiến ca sĩ nhận chỉ trích.

Sau đêm chung kết chương trình Anh trai “say hi” mùa 2, Dương Domic bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau hành động bị cho là không phù hợp trên sân khấu.

Cụ thể, tại hạng mục Best Hit, ban tổ chức mời toàn bộ team Tiểu học của mùa trước lên trao giải, trong đó có sự góp mặt của Dương Domic. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển lên sân khấu, nam nghệ sĩ vẫn liên tục nhai kẹo cao su. Bên cạnh đó, dáng đi của anh cũng bị nhận xét là có phần ngông nghênh, chưa phù hợp với không khí lễ trao giải.

Ngay sau khi chương trình kết thúc, những hình ảnh và đoạn clip ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều. Nhiều khán giả cho rằng việc nhai kẹo cao su trên sân khấu trao giải là không tinh tế, thiếu tôn trọng chương trình và khán giả.

Duong Domic anh 1

Hình ảnh Dương Domic cùng nhóm lên trao giải.

"Ông này có vẻ không tôn trọng mùa 2 nhỉ?", "dù nổi tiếng cỡ nào cũng không được thiếu tôn trọng tiền bối như vậy", "bạn Dương tài năng nhưng vô duyên thật", "hành động không thể bênh nổi", là một số bình luận của khán giả. Hiện tại, Dương Domic vẫn chưa phản hồi về tranh cãi trên.

Bên cạnh đó, hành động mang banner lên sân khấu để khoe thành tích của team Tiểu học, dù xuất hiện với vai trò khách mời, cũng gây tranh cãi, bị nhận xét kém duyên.

Ngoài ra, liên quan chương trình, Anh Tú Atus cũng bị phản ứng khi có những phát ngôn so sánh dàn anh trai mùa hai với mùa một, cho rằng mình là người nhảy và hát nổi bật nhất ở mùa đầu tiên. Thậm chí, phần phát biểu khi đề cập việc hy vọng khán giả vẫn nhớ đến Anh trai “say hi” mùa 1 còn gây tranh luận dữ dội. Trước những ý kiến trái chiều, Anh Tú giữ im lặng.

MC Trấn Thành cũng bị phản ứng với lối dẫn lê thê, đùa kém duyên trong chung kết cuộc thi âm nhạc. Nam MC liên tục nói vấp, nhầm lẫn thông tin, lời thoại thiếu mạch lạc, thậm chí nhiều lần gọi sai tên bài hát và nghệ sĩ. Việc nam MC dành nhiều thời lượng khai thác khách mời thay vì tập trung vào các anh trai mùa 2 cũng phần nào ảnh hưởng đến tổng thể chương trình.

Minh An

