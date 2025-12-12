Taylor Swift hoảng loạn, hủy đêm diễn vì âm mưu khủng bố

Taylor Swift xác nhận đã hủy ba đêm diễn Eras Tour tại Vienna sau khi cơ quan chức năng ngăn chặn một âm mưu khủng bố. Nữ ca sĩ thừa nhận rơi vào trạng thái lo âu, sợ hãi.

Theo Page Six, Taylor Swift đã xác nhận cô buộc phải hủy toàn bộ ba đêm diễn thuộc Eras Tour tại Vienna (Áo) vào tháng 8/2024, sau khi cơ quan chức năng phát hiện và ngăn chặn một âm mưu khủng bố nhắm vào các buổi biểu diễn của nữ ca sĩ.

Thông tin được Taylor Swift chia sẻ trong tập đầu tiên của loạt phim tài liệu The End of an Era. Trong phim, nữ ca sĩ cho biết cô rơi vào trạng thái lo âu, sợ hãi khi đối mặt với mối đe dọa an ninh nghiêm trọng này.

“Tôi từng nghĩ đây sẽ là chuyến lưu diễn khiến mình tự hào. Nó giống như một sức mạnh có ảnh hưởng lớn đến văn hóa toàn cầu. Vì vậy, chưa bao giờ trong đời tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ phải đối mặt với một âm mưu khủng bố. Kiểu như chúng tôi vừa tránh được một tình huống thảm sát,” Taylor Swift nói trong buổi phỏng vấn tại London.

Taylor Swift rơi nước mắt khi kể về khoảnh khắc này. Ảnh: Disney+

Theo Taylor Swift, hàng loạt sự việc bạo lực và đáng sợ liên tiếp xảy ra trong quá trình lưu diễn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của cô. Việc hủy các đêm diễn tại Vienna khiến nữ ca sĩ rơi vào trạng thái bất ổn, vừa sợ hãi vừa day dứt vì khán giả đã lên kế hoạch tham dự các buổi biểu diễn.

Áp lực với Taylor Swift càng gia tăng khi chỉ một tháng trước đó, một vụ đâm dao tại bữa tiệc khiêu vũ mang chủ đề Taylor Swift ở Southport (Anh) khiến ba bé gái thiệt mạng và 10 người khác bị thương. Sau sự việc, nữ ca sĩ đã chủ động liên hệ với gia đình các nạn nhân để gửi lời chia buồn và mời họ tham dự các buổi diễn tại London.

Taylor Swift cũng lý giải việc cô im lặng trong một thời gian dài sau vụ việc là để không gây thêm rủi ro cho người hâm mộ. “Ưu tiên của tôi là hoàn thành chuyến lưu diễn châu Âu một cách an toàn”, cô nhấn mạnh.

Trước đó, vào ngày 21/8/2024, Taylor Swift từng lên tiếng trên Instagram về việc hủy show tại Vienna, gọi đây là trải nghiệm “tàn khốc”.

Hai tập đầu tiên của loạt phim tài liệu The End of an Era hiện đã được phát hành trên Disney+, hé lộ những góc khuất phía sau chuyến lưu diễn được xem là lớn nhất trong sự nghiệp của Taylor Swift.