Taylor Swift hoảng loạn, hủy đêm diễn vì âm mưu khủng bố

  • Thứ sáu, 12/12/2025 21:39 (GMT+7)
Taylor Swift xác nhận đã hủy ba đêm diễn Eras Tour tại Vienna sau khi cơ quan chức năng ngăn chặn một âm mưu khủng bố. Nữ ca sĩ thừa nhận rơi vào trạng thái lo âu, sợ hãi.

Theo Page Six, Taylor Swift đã xác nhận cô buộc phải hủy toàn bộ ba đêm diễn thuộc Eras Tour tại Vienna (Áo) vào tháng 8/2024, sau khi cơ quan chức năng phát hiện và ngăn chặn một âm mưu khủng bố nhắm vào các buổi biểu diễn của nữ ca sĩ.

Thông tin được Taylor Swift chia sẻ trong tập đầu tiên của loạt phim tài liệu The End of an Era. Trong phim, nữ ca sĩ cho biết cô rơi vào trạng thái lo âu, sợ hãi khi đối mặt với mối đe dọa an ninh nghiêm trọng này.

“Tôi từng nghĩ đây sẽ là chuyến lưu diễn khiến mình tự hào. Nó giống như một sức mạnh có ảnh hưởng lớn đến văn hóa toàn cầu. Vì vậy, chưa bao giờ trong đời tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ phải đối mặt với một âm mưu khủng bố. Kiểu như chúng tôi vừa tránh được một tình huống thảm sát,” Taylor Swift nói trong buổi phỏng vấn tại London.

Taylor Swift anh 1

Taylor Swift rơi nước mắt khi kể về khoảnh khắc này. Ảnh: Disney+

Theo Taylor Swift, hàng loạt sự việc bạo lực và đáng sợ liên tiếp xảy ra trong quá trình lưu diễn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của cô. Việc hủy các đêm diễn tại Vienna khiến nữ ca sĩ rơi vào trạng thái bất ổn, vừa sợ hãi vừa day dứt vì khán giả đã lên kế hoạch tham dự các buổi biểu diễn.

Áp lực với Taylor Swift càng gia tăng khi chỉ một tháng trước đó, một vụ đâm dao tại bữa tiệc khiêu vũ mang chủ đề Taylor Swift ở Southport (Anh) khiến ba bé gái thiệt mạng và 10 người khác bị thương. Sau sự việc, nữ ca sĩ đã chủ động liên hệ với gia đình các nạn nhân để gửi lời chia buồn và mời họ tham dự các buổi diễn tại London.

Taylor Swift cũng lý giải việc cô im lặng trong một thời gian dài sau vụ việc là để không gây thêm rủi ro cho người hâm mộ. “Ưu tiên của tôi là hoàn thành chuyến lưu diễn châu Âu một cách an toàn”, cô nhấn mạnh.

Trước đó, vào ngày 21/8/2024, Taylor Swift từng lên tiếng trên Instagram về việc hủy show tại Vienna, gọi đây là trải nghiệm “tàn khốc”.

Hai tập đầu tiên của loạt phim tài liệu The End of an Era hiện đã được phát hành trên Disney+, hé lộ những góc khuất phía sau chuyến lưu diễn được xem là lớn nhất trong sự nghiệp của Taylor Swift.

Dàn sao dự lễ cưới lần 2 của con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Tiên Nguyễn tổ chức lễ cưới lần hai ở Đà Nẵng ngày 12/12. Băng Di, Thảo Nhi Lê và dàn sao có mặt để chúc phúc con gái ông Johnathan Hạnh Nguyễn.

3 giờ trước

Cú sốc từ NSND Trung Anh

Trong tập mới của bộ phim "Lằn ranh", nhân vật Sách của NSND Bùi Trung Anh khiến khán giả sốc khi phát hiện ra mối quan hệ bí ẩn của ông với nữ chủ tịch dự án chung cư.

3 giờ trước

Báo động đỏ cho phim của Hoàng Nam

Sau hai ngày chiếu đặc biệt và một ngày mở bán vé chính thức, "Thế hệ kỳ tích" ghi nhận doanh thu chưa đầy 300 triệu đồng - con số báo động với một tác phẩm mới ra rạp.

4 giờ trước

  • Taylor Alison Swift

    Taylor Alison Swift

    Taylor Alison Swift là nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ. Sinh ra và lớn lên tại Wyomissing, Pennsylvania, năm 14 tuổi cô dời đến Nashville, Tennessee để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc đồng quê. Cô ký hợp đồng cùng hãng thu âm độc lập Big Machine Records và trở thành nhạc sĩ trẻ tuổi nhất từng hợp tác với Sony/ATV Music Publishing. Cô là một trong những nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất mọi thời đại, với hơn 40 triệu album và 130 triệu đĩa đơn kỹ thuật số đã được tiêu thụ. Taylor Swift xuất hiện trong danh sách 100 người phụ nữ quyền lực nhất (2016) của tạp chí Forbes.

    Bạn có biết: Album đầu tay cùng tên với đĩa đơn "Our Song" (2006) giúp Taylor là nghệ sĩ tự sáng tác trẻ tuổi nhất có bài hát đạt quán quân bảng xếp hạng Hot Country Songs.

    • Ngày sinh: 13/12/1989
    • Chiều cao: 1.80 m
    • Album: Taylor Swift (2006), Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014), Reputation (2017)
    • Tour: Fearless Tour (2009–10), Speak Now World Tour (2011-2012), The Red Tour (2013-2014), The 1989 World Tour (2015)
    • Tài sản: 280 triệu USD (6/2017)

