Báo động đỏ cho phim của Hoàng Nam

Sau hai ngày chiếu đặc biệt và một ngày mở bán vé chính thức, "Thế hệ kỳ tích" ghi nhận doanh thu chưa đầy 300 triệu đồng - con số báo động với một tác phẩm mới ra rạp.

Thế hệ kỳ tích mở bán các suất chiếu đặc biệt từ 10/12. Theo thống kê của Box Office Vietnam, bộ phim hiện mới dắt túi 280 triệu đồng. Riêng trong ngày 12/12, đứa con tinh thần của Hoàng Nam mang về 65 triệu đồng, với hơn 700 vé bán ra trên 750 suất chiếu. Tức bình quân, mỗi suất chiếu bán được khoảng 1 vé.

Đây là con số rất khiêm tốn với một tác phẩm vừa đặt chân ra rạp. Theo quan sát, Thế hệ kỳ tích không lọt vào top 5 bảng tổng sắp phòng vé, xếp sau những phim đã ra mắt cách đây 1 tháng như Truy tìm long diên hương.

Thành tích khiêm tốn của tác phẩm khiến giới quan sát ngạc nhiên. Trước đó, Hoàng Nam từng rất thành công với phim đầu tay Đèn âm hồn ra mắt hồi đầu năm, thu về hơn 100 tỷ đồng . Thời điểm đó, anh cho biết phim có lãi để tiếp tục đầu tư dự án tiếp theo.

Phim mới mang về chưa đầy 300 triệu đồng. Ảnh: ĐPCC.

Kinh phí Thế hệ kỳ tích theo hé lộ lên tới khoảng 26 tỷ đồng . Với tốc độ kiếm tiền hiện tại, tác phẩm đối diện khả năng thua lỗ nặng, nếu không tạo được cú lội ngược dòng trong những ngày sắp tới.

Trên mạng xã hội, đứa con tinh thần của Hoàng Nam đối diện nhiều phản ứng trái chiều sau các suất chiếu đầu tiên. Tác phẩm được khen ngợi với phần hình ảnh đẹp, quay phim tốt. Câu chuyện cũng có ý tưởng khi hướng tới chủ đề khát vọng chinh phục ước mơ của thế hệ gen Z, lồng ghép nhiều vấn đề xã hội.

Tuy nhiên, một số luồng ý kiến đánh giá phim mắc lỗi ôm đồm, lối kể chuyện và truyền đạt thông điệp chưa tự nhiên, còn mang màu sắc tuyên truyền nên có phần khó chạm tới cảm xúc người xem.

Bên cạnh đó, thời điểm ra mắt Thế hệ kỳ tích cũng được cho là chưa thực sự phù hợp. Hoạt hình Zootopia 2 vẫn đang duy trì sức hút ổn định ngoài rạp, trong khi bom tấn Avatar 3 cũng chuẩn bị ra mắt từ ngày 19/12, khiến Thế hệ kỳ tích phải đối diện áp lực lớn.