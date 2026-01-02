Jennifer Lopez mặc quá táo bạo

Jennifer Lopez chia sẻ đã nghe vô số ý kiến trái chiều về phong cách thời trang của cô. Tuy nhiên, nữ ca sĩ không bận tâm.

Trong đêm nhạc mới đây mang tên Up All Night Live in Las Vegas, Jennifer Lopez đã thẳng thắn đáp trả những ý kiến trái chiều xoay quanh phong cách gợi cảm gắn liền với cô suốt nhiều năm qua.

Xuất hiện trước khán giả tại The Colosseum (Caesars Palace, Mỹ) trong đêm diễn kín chỗ ngồi, nữ ca sĩ 56 tuổi diện bộ váy xanh lá mỏng nhẹ, đính tua rua lấp lánh của nhà thiết kế Celia Kritharioti. Ngay trên sân khấu, J.Lo chia sẻ cô không xa lạ với những bình luận công kích trên mạng xã hội và thậm chí bật cười trước chúng.

Jennifer Lopez nhắc lại loạt câu hỏi quen thuộc cô thường xuyên đối mặt: “Vì sao luôn ăn mặc gợi cảm”, “Vì sao mặc đồ không phù hợp với tuổi tác”, hay “Vì sao lúc nào cũng như đang khoe da thịt”. Tuy nhiên, thay vì né tránh, nữ ca sĩ chọn cách đáp trả trực diện.

Hình ảnh Jennifer Lopez trong đêm nhạc mới đây. Ảnh: The Aaron Perry.

“Cảm ơn Chúa vì tôi đã làm việc này lâu rồi. Tôi có thể bỏ qua phần lớn lời chỉ trích. Chúng thực sự không có ý nghĩa gì cả. Tôi vẫn thường nói với các con tôi điều đó. Đôi khi tôi cũng bật cười trước một số bình luận, vì họ nói những điều khá buồn cười”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Cô tiếp tục: "Họ nói tôi: ‘Sao cô ấy lúc nào cũng ăn mặc như thế?’, ‘Sao cô ấy không ăn mặc cho đúng tuổi’, ‘Sao cô ấy lúc nào cũng ăn mặc hở hang’. Và tôi trả lời: 'Nếu cô có vòng ba như thế này, cô cũng sẽ ăn mặc hở hang thôi'".

Jennifer Lopez nổi tiếng với phong cách thời trang gợi cảm, táo bạo. Trong đêm nhạc mới đây, nữ ca sĩ tiếp tục lựa chọn những trang phục cắt xẻ, xuyên thấu quyến rũ, khoe da thịt.

Tháng 7/2022, nữ ca sĩ và Ben Affleck đã tổ chức lễ cưới đơn giản ở hạt Clark thuộc bang Nevada. Hai ngôi sao gặp nhau trên phim trường Gigli (2002). Sau khi ly hôn Chris Judd, Jennifer Lopez chính thức đến với Affleck.

Ngày 20/8/2024, Jennifer Lopez đệ đơn ly hôn lên Tòa án cấp cao Quận Los Angeles đúng vào kỷ niệm 2 năm ngày cưới.