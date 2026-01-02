Thành Long thương tiếc 'lão ăn mày' Viên Tường Nhân

Thông tin Viên Tường Nhân qua đời gây xôn xao giới giải trí Trung Quốc. Nhiều đồng nghiệp, khán giả đăng bài tri ân, tưởng niệm nam diễn viên gạo cội.

Theo tờ Sohu, hôm 2/1, Thành Long đăng bài tưởng niệm Viên Tường Nhân trên mạng xã hội. Mặc dù hơn tuổi, ông vẫn gọi cố diễn viên là "sư huynh", thể hiện sự nể trọng dành cho Viên Tường Nhân.

“Mấy ngày nay ngày nào cũng bận đến rất khuya, vừa rồi mới nhận được tin, sư huynh Viên Tường Nhân đã rời xa chúng ta… Hồi nhỏ khi tôi vừa vào trường hí kịch, theo học sư phụ Vu Chiêm Nguyên, đã biết có hai vị sư huynh là Viên Hòa Bình và Viên Tường Nhân. Họ sớm đặt chân vào ngành điện ảnh, sau này trở thành những bậc tiền bối trong nghề, từng nâng đỡ, dìu dắt rất nhiều người", Thành Long viết.

Hình ảnh trước đây của Thành Long và Viên Tường Nhân. Ảnh: Weibo.

Ông chia sẻ thêm: "Sư huynh Viên Tường Nhân không chỉ là một chỉ đạo hành động xuất sắc, mà còn tạo nên nhiều vai diễn kinh điển. Có lúc dù chỉ xuất hiện trong vài cảnh ngắn, ông vẫn có thể để lại ấn tượng sâu đậm, trở thành điểm nhấn then chốt của phim, khiến hình tượng nhân vật mãi lưu lại trong ký ức khán giả. Sư huynh, xin đi thanh thản, chúng tôi luôn nhớ về anh".

Ngoài Thành Long, nhiều nghệ sĩ Trung Quốc cũng lên tiếng bày tỏ xót thương khi ngôi sao Tuyệt đỉnh Kung Fu đột ngột qua đời ở tuổi 69.

Trước đó, Viên Tường Nhân qua đời hôm 1/1 tại Bệnh viện Elizabeth ở Hong Kong. Vợ nam diễn viên đăng tải cáo phó trên mạng xã hội, cho biết tang lễ sẽ được cử hành vào ngày 1/2 tại Nhà tang lễ Thế giới Hong Kong.

Lý do tang lễ diễn viên được cử hành trễ 1 tháng hiện chưa được tiết lộ cụ thể.

Viên Tường Nhân sinh ra trong một gia đình võ thuật. Cha ông là Viên Tiểu Điền, chỉ đạo võ thuật nổi tiếng của Hong Kong, từng là thầy dạy diễn xuất của Thành Long. Anh, em trai của Viên Tường Nhân đều là cây đại thụ điện ảnh. Trong đó có thể kể đến chỉ đạo võ thuật, đạo diễn Viên Hòa Bình, Viên Tín Nghĩa, Viên Nhật Sơ, Viên Chấn Uy, Viên Long Câu.