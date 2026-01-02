Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Thành Long thương tiếc 'lão ăn mày' Viên Tường Nhân

  • Thứ sáu, 2/1/2026 21:25 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Thông tin Viên Tường Nhân qua đời gây xôn xao giới giải trí Trung Quốc. Nhiều đồng nghiệp, khán giả đăng bài tri ân, tưởng niệm nam diễn viên gạo cội.

Theo tờ Sohu, hôm 2/1, Thành Long đăng bài tưởng niệm Viên Tường Nhân trên mạng xã hội. Mặc dù hơn tuổi, ông vẫn gọi cố diễn viên là "sư huynh", thể hiện sự nể trọng dành cho Viên Tường Nhân.

“Mấy ngày nay ngày nào cũng bận đến rất khuya, vừa rồi mới nhận được tin, sư huynh Viên Tường Nhân đã rời xa chúng ta… Hồi nhỏ khi tôi vừa vào trường hí kịch, theo học sư phụ Vu Chiêm Nguyên, đã biết có hai vị sư huynh là Viên Hòa Bình và Viên Tường Nhân. Họ sớm đặt chân vào ngành điện ảnh, sau này trở thành những bậc tiền bối trong nghề, từng nâng đỡ, dìu dắt rất nhiều người", Thành Long viết.

Vien Tuong Nhan anh 1

Hình ảnh trước đây của Thành Long và Viên Tường Nhân. Ảnh: Weibo.

Ông chia sẻ thêm: "Sư huynh Viên Tường Nhân không chỉ là một chỉ đạo hành động xuất sắc, mà còn tạo nên nhiều vai diễn kinh điển. Có lúc dù chỉ xuất hiện trong vài cảnh ngắn, ông vẫn có thể để lại ấn tượng sâu đậm, trở thành điểm nhấn then chốt của phim, khiến hình tượng nhân vật mãi lưu lại trong ký ức khán giả. Sư huynh, xin đi thanh thản, chúng tôi luôn nhớ về anh".

Ngoài Thành Long, nhiều nghệ sĩ Trung Quốc cũng lên tiếng bày tỏ xót thương khi ngôi sao Tuyệt đỉnh Kung Fu đột ngột qua đời ở tuổi 69.

Trước đó, Viên Tường Nhân qua đời hôm 1/1 tại Bệnh viện Elizabeth ở Hong Kong. Vợ nam diễn viên đăng tải cáo phó trên mạng xã hội, cho biết tang lễ sẽ được cử hành vào ngày 1/2 tại Nhà tang lễ Thế giới Hong Kong.

Lý do tang lễ diễn viên được cử hành trễ 1 tháng hiện chưa được tiết lộ cụ thể.

Viên Tường Nhân sinh ra trong một gia đình võ thuật. Cha ông là Viên Tiểu Điền, chỉ đạo võ thuật nổi tiếng của Hong Kong, từng là thầy dạy diễn xuất của Thành Long. Anh, em trai của Viên Tường Nhân đều là cây đại thụ điện ảnh. Trong đó có thể kể đến chỉ đạo võ thuật, đạo diễn Viên Hòa Bình, Viên Tín Nghĩa, Viên Nhật Sơ, Viên Chấn Uy, Viên Long Câu.

Muốn vượt qua khó khăn, chúng ta phải có cái nhìn chính xác và thẳng thắn về những thử thách mà mình phải đối mặt. Cuốn sách Cố gắng đúng cách để thành công của tác giả Vương Nam tập hợp nhiều kinh nghiệm hữu ích để đương đầu với hàng loạt chông gai mà bạn đọc trẻ có thể gặp trên con đường lập nghiệp và khẳng định bản thân.

Lỗ hổng trong vụ 'Về đây bốn cánh chim trời'

Việc chương trình âm nhạc "Về đây 4 cánh chim trời" hủy phút chót phơi bày khoảng trống lớn trong cơ chế bảo vệ người mua vé và quản trị rủi ro của thị trường biểu diễn Việt Nam.

6 giờ trước

Nghịch lý phim Cổ Thiên Lạc

Dù gây sốt phòng vé Hong Kong và xô đổ nhiều cột mốc, "Tầm Tần Ký" lại đang gặp khó ở thị trường Trung Quốc đại lục, nhận đánh giá trái chiều.

12 giờ trước

Sao 'Tuyệt đỉnh Kung Fu' qua đời

Diễn viên Viên Tường Nhân đã qua đời vào ngày đầu tiên năm mới 2026, hưởng thọ 69 tuổi. Trước đó, ông được biết đến rộng rãi qua vai diễn trong "Tuyệt đỉnh Kung Fu".

13 giờ trước

Tử Khiêu

Viên Tường Nhân Thành Long Thành Long

  • Thành Long

    Thành Long

    Thành Long, sinh năm 1954 tại Núi Thái Bình, Hong Kong với tên khai sinh Trần Cảng Sinh, là nam diễn viên phim hành động nổi tiếng thế giới. Bên cạnh vai trò là một diễn viên, anh còn là đạo diễn, chỉ đạo võ thuật và ca sĩ. Thành Long bắt đầu sự nghiệp diễn viên từ thập niên 1970 và đã xuất hiện trong hơn 100 bộ phim. Năm 1995 Thành Long tấn công sang thị trường Bắc Mỹ với bộ phim "Náo loạn phố Bronx" gây tiếng vang trên khắp đất Mỹ. Thành Long được ghi danh tại Đại lộ Ngôi sao Hồng Kông và Đại lộ Danh vọng Hollywood.

    Bạn có biết: Thành Long đang giữ kỷ lục Guinness về "Diễn viên còn sống đóng nhiều cảnh mạo hiểm nhất". Không có công ty bảo hiểm nào chịu bảo hiểm cho bộ phim của Thành Long, nếu trong phim đó anh tự mình thực hiện tất cả các cảnh nguy hiểm.

    • Ngày sinh: 07/04/1954
    • Chiều cao: 1.72 m
    • Vợ: Lâm Phụng Kiều
    • Con: 2
    • Phim tiêu biểu: Đại Tiểu Hoàng Thiên Bá (1962), Xa hình Điêu thủ (1978), Túy Quyền (1994), Supercop (1996), The Karate Kid (2010), 12 con giáp (2012),...

    FacebookZing Mp3Website

Đọc tiếp

CGV Viet Nam xin loi hinh anh

CGV Việt Nam xin lỗi

18 phút trước 21:57 2/1/2026

0

Sau khi bị một khán giả phản ánh thiếu trách nhiệm trong việc xử lý sự cố tại rạp, phía CGV Việt Nam đã lên tiếng xin lỗi.

Demi Lovato goi cam sau khi giam 23 kg hinh anh

Demi Lovato gợi cảm sau khi giảm 23 kg

2 giờ trước 20:09 2/1/2026

0

Demi Lovato gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh bikini đón năm mới 2026, khoe vóc dáng săn chắc, gợi cảm sau khi giảm khoảng 23 kg.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý