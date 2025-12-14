Tiếc cho 'mỹ nam' Lâm Bách Hoành

Dù được kỳ vọng lớn, "96 Minutes" lại không có doanh thu nổi bật ở rạp Việt. Kết quả này vô tình làm lu mờ nỗ lực lột xác đáng ghi nhận của “mỹ nam xứ Đài” Lâm Bách Hoành.

Lấy bối cảnh thảm họa đường sắt cao tốc của xứ Đài, 96 Minutes (96 phút sinh tử) đã xuất sắc giành được 5 đề cử giải Kim Mã và chiến thắng tại hạng mục Kỹ xảo xuất sắc. Với một nền điện ảnh thường ưa chuộng thể loại tâm lý, tình cảm như Đài Loan, sự xuất hiện của một bộ phim hành động mạnh về phần nhìn như 96 Minutes rõ ràng là một điểm nhấn mới lạ.

Sau khi ra mắt, phim nhanh chóng trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất phòng vé nội địa năm 2025 và trở thành hiện tượng trong khu vực. Tại Việt Nam, 96 Minutes ra mắt hai bản phụ đề và lồng tiếng, cùng với đó là việc dàn sao xứ Đài đình đám của phim trực tiếp sang quảng bá.

Lằn ranh đạo đức của người bảo vệ nhân dân

Năm 1967, nhà triết học người Anh Philippa Foot giới thiệu đến thế giới mô hình “Trolley problem”. Đây là một thí nghiệm đạo đức giả định, đặt ra rằng có một chiếc tàu điện đang bị mất kiểm soát và bạn là người duy nhất nắm trong tay cần gạt chuyển làn.

Nếu chọn để đoàn tàu chạy tự nhiên, nó sẽ giết chết 5 người đang mắc kẹt trên đường ray. Song, nếu gạt cần hy sinh một người để cứu năm người còn lại, họ sẽ trở thành kẻ giết người.

96 Minutes, tác phẩm mới nhất của “mỹ nam xứ Đài” Lâm Bách Hoành, cũng sử dụng vấn đề triết học này. Nhân vật chính của phim là Tống Khang Nhân (Lâm Bách Hoành), một chuyên gia gỡ bom. Trong một dịp tưởng niệm, Lâm Bách Hoành phát hiện một quả bom đếm ngược được cài trên tàu. Nhân vật chính chỉ có 96 phút để tìm ra và vô hiệu hóa nó. Nếu thất bại, toàn bộ hành khách, trong đó có mẹ và vợ anh, đều sẽ thiệt mạng.

96 Minutes nhận nhiều phản hồi tích cực ở thị trường quốc tế.

Cùng lúc, một chuyến tàu chạy song song cũng bị gài bom. Hung thủ buộc Tống Khang Nhân và cả đội chỉ được phép lựa chọn cứu một trong hai chuyến tàu, đồng thời phải đối diện những góc khuất trong quá khứ.

Suốt phim, Tống Khang Nhân bị đẩy vào tình huống đầy thách thức: bảo vệ những người thân của mình hay chấp nhận đánh đổi để cứu những người vô tội trên con tàu còn lại. Câu chuyện gắn liền với một tình huống vốn đã luôn “cân não” của loài người, tạo cho kịch bản sức hút nhất định, kéo khán giả theo dõi hành trình hồi hộp chờ đợi quyết định cuối cùng của nhân vật.

Đan xen những trường đoạn căng thẳng, 96 Minutes lồng ghép các thước phim hồi tưởng về biến cố xảy ra ba năm trước, thời điểm Tống Khang Nhân từng thất bại trong một tình huống tương tự. Qua đó, tác phẩm mở ra cho người xem một góc nhìn khác của câu chuyện và lý giải những quyết định của nhân vật ở từng thời điểm. Song song, thông qua các chi tiết được cài cắm, danh tính kẻ đặt bom và động cơ trả thù của hắn cũng dần được hé lộ.

Sở hữu dàn diễn viên khá lớn, phim cho thấy sự khéo léo trong việc phân bổ đất diễn, tạo nên hệ thống nhân vật đa chiều nhưng vừa đủ để khán giả ghi nhớ. Trong khi tuyến truyện của Tống Khang Nhân được đặt ở trung tâm, các nhân vật phụ đều có vai trò và tác động nhất định đến quyết định cuối cùng của anh.

Dù vậy, đôi lúc phim sa vào việc khai thác tâm lý nhằm lý giải hành vi và câu chuyện nền của các nhân vật, khiến mạch kể trở nên loãng. Nhịp phim cũng thiếu đồng nhất khi vừa căng thẳng bởi yếu tố hành động lại bị chùng xuống bởi những cảnh cảm xúc. Nếu đạo diễn Hồng Tử Huyên xử lý các trường đoạn này tinh gọn hơn, 96 Minutes sẽ giảm bớt cảm giác lê thê.

Phim thất bại tại thị trường Việt Nam, với doanh thu 1 tỷ đồng .

Tiếc cho Lâm Bách Hoành

Được định vị là một tác phẩm hành động, 96 Minutes thực chất cũng phần nào hoàn thành khá ổn vai trò của mình. Từ những góc quay toàn bắt trọn khung cảnh Đài Loan đến những cú máy lia nhanh qua từng toa tàu, nhà làm phim đều có sự tính toán kỹ lưỡng nhằm mang lại trải nghiệm chân thực cho khán giả. Với 70% câu chuyện xảy ra trên tàu, tác phẩm tạo nên một không gian chật hẹp, đông người, đầy bí bách như chính tình huống không lối thoát của nhân vật chính.

Ở những pha hành động, các chuyển động của nhân vật được biên đạo mượt mà. Kết hợp cùng cú máy nhanh, âm thanh sống động và động tác mạnh mẽ, 96 Minutes có thể thỏa mãn những người yêu thích dòng phim hành động. Chỉ tiếc rằng, trong một vài cảnh nhỏ, hiệu ứng kỹ xảo dù đồ sộ nhưng vẫn lộ ra các chi tiết chưa tự nhiên.

Vào vai Tống Khang Nhân, Lâm Bách Hoành lột xác một cách ngoạn mục trên màn ảnh. Từng lưu lại dấu ấn mạnh với khán giả Việt qua Marry My Dead Body cách đây ba năm, trong lần tái xuất này, nam diễn viên rũ bỏ vẻ ngoài mảnh khảnh, nhẹ nhàng, có chút xéo xắt từ bộ phim năm xưa để hóa thân thành một chuyên viên gỡ bom đầy nam tính, có nội tâm phức tạp.

Sự thay đổi của Lâm Bách Hoành nhận nhiều phản hồi tích cực.

Suốt phim, Lâm Bách Hoành biến đổi uyển chuyển nhiều sắc thái, kết nối tốt với người xem nhằm giúp họ quan tâm và lo lắng cho nhân vật anh thủ vai. Qua ánh mắt kiên định, anh thể hiện tốt hình ảnh người đàn ông đáng tin cậy, luôn quyết tâm bảo vệ mọi người. Trong những cảnh tình cảm, nam diễn viên khiến khán giả cảm động bởi những câu nói chân thành. Sự phối hợp giữa Lâm Bách Hoành với các bạn diễn khác ăn ý, thúc đẩy câu chuyện phim diễn ra mượt mà.

Với tất cả những yếu tố trên, dù còn một số hạn chế về mạch phim, 96 Minutes vẫn là một dự án điện ảnh tốt của điện ảnh Đài Loan trong năm nay.

Bên cạnh đó, việc ê-kíp trực tiếp sang Việt Nam và đầu tư nhiều thời gian cho hoạt động quảng bá cho thấy tham vọng chinh phục thị trường này. Đáng tiếc, khi ra rạp, 96 Minutes lại không đạt kết quả phòng vé như kỳ vọng, chỉ thu về khoảng 1 tỷ đồng – con số khá khiêm tốn so với chất lượng thực sự của phim.