'Truy tìm long diên hương' thu 200 tỷ đồng

Sau tròn 1 tháng công chiếu, bộ phim của đạo diễn Dương Minh Chiến thu về 200 tỷ đồng, lọt nhóm phim Việt ăn khách nhất năm 2025.

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, doanh thu Truy tìm long diên hương chạm mốc 200 tỷ đồng trong ngày 13/12. Với thành tích này, đứa con tinh thần của đạo diễn Dương Minh Chiến lọt top 8 phim Việt có doanh thu cao nhất năm 2025.

Chính thức ra rạp từ 14/11, Truy tìm long diên hương nhanh chóng gây sốt giữa bối cảnh phòng vé nội địa khá ảm đạm. Bộ phim kéo chân khán giả ra rạp nhờ câu chuyện dễ tiếp cận nhưng vẫn có chiều sâu, bên cạnh sự kết hợp khéo léo giữa hài và hành động. Đây cũng là điểm sáng lớn nhất tác phẩm, giúp che lấp một số lỗ hổng kịch bản.

Các mảng miếng hài trong phim khá mới mẻ, duyên dáng. Trong khi loạt cảnh hành động được chỉ đạo bởi Action C được nhận xét đã mắt, đầy tính giải trí.

Sau 1 tháng công chiếu, sức hút của phim đã giảm đáng kể. Những ngày qua, phim còn khá ít suất, doanh thu cũng tăng chậm. Nhiều khả năng, Truy tìm long diên hương sẽ dừng chân trước ngưỡng doanh thu 210 tỷ đồng , trở thành phim hành động Việt ăn khách thứ hai trong lịch sử, chỉ sau Tử chiến trên không ( 251 tỷ đồng ).

Bộ phim của Dương Minh Chiến chạm mốc doanh thu 200 tỷ đồng . Ảnh: ĐPCC.

Truy tìm long diên hương mở ra với những khung cảnh mộc mạc, bình yên mà cũng đầy nhộn nhịp của làng chài miền biển. Tại đây, loại sáp giá trị rất cao do cá nhà táng tạo ra - long diên hương - được dân làng tôn thờ, bảo vệ suốt nhiều đời, vì được coi là báu vật thiêng liêng của tổ tiên truyền lại.

Ngày kia, Tuấn sau nhiều năm lên thành phố trở về quê nhà, lợi dụng sơ hở đã trộm món bảo vật quý giá rồi trốn mất. Anh trai Tuấn - Tâm - quyết định lên thành phố tìm em trai, đem long diên hương trở về trước khi bị dân làng phát hiện. Hành trình này gặp không ít chông gai, vì chẳng ai nắm chính xác thông tin Tuấn đang ở đâu. Càng trắc trở hơn khi Tuấn vướng vào rắc rối với băng đảng giang hồ đòi nợ, do Cường “liều” cầm đầu.

Phim gắn nhãn 16+, quy tụ nhiều gương mặt được yêu thích như Quang Tuấn, Ma Ran Đô, Doãn Quốc Đam.