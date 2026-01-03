Tiếc cho Huyền Lizzie

Huyền Lizzie diễn cảm xúc và tròn vai, nhưng nhân vật Ngân của cô trong "Cách em một milimet" khiến khán giả bàn luận vì cách xây dựng chưa khéo léo.

Bộ phim giờ vàng Cách em một milimet thu hút sự chú ý của khán giả với câu chuyện xoay quanh tình bạn và tình yêu. Ở những diễn biến mới nhất, Viễn (Hà Việt Dũng) và Ngân (Huyền Lizzie) thẳng thắn đối thoại về lý do thực sự dẫn đến sự chia ly sau nhiều năm giữ kín.

Cụ thể, các nhân vật cùng nhau chơi trò nói thật tại bàn ăn tối. Khi tới lượt mình, Ngân đặt câu hỏi cho Viễn, bày tỏ thắc mắc rằng đằng sau vỏ bọc thành đạt, viên mãn, liệu anh có điều gì hối tiếc hoặc có lời nói nào từng dành cho cô mà hiện tại muốn rút lại hay không. Đáp lại, Viễn nói có, nhưng không trả lời cụ thể đó là điều gì.

Anh cũng thẳng thắn hỏi ngược lại Ngân về lý do cô lại quyết định rời bỏ mình. Ngân giải thích từng nhìn thấy Viễn đưa My tới bệnh viện khám thai. Cô cảm thấy mình không có được tình yêu trọn vẹn từ anh. Ngoài ra, thời điểm đó, Ngân đã đi uống rượu và bị Nghiêm (Chí Nhân) chuốc thuốc. Cả hai nảy sinh quan hệ rồi có con.

Những góc khuất mối quan hệ của cặp Viễn - Ngân nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Song, nhiều ý kiến cho rằng việc xây dựng tình tiết không thực sự hợp lý. Cả hai yêu nhau suốt khoảng thời gian dài nhưng Ngân không yêu cầu bạn trai giải thích, dễ dàng hiểu lầm rồi chia tay trong im lặng.

"Không thèm hỏi hay nghe người ta giải thích thì chịu thật", "Chỉ vì hiểu lầm, chỉ vì không tìm hiểu rõ ràng, có những thứ mất đi không bao giờ lấy lại được", "Chán nhất là kiểu thấy mà không tìm hiểu đúng sai, cứ cho là mình đúng", "Yêu nhau từng đấy năm thế thì phải ba mặt một lời chứ"... khán giả bình luận.

Nhân vật của Huyền Lizzie nhận ý kiến trái chiều.

Dân mạng cho rằng vai diễn của Huyền Lizzie ban đầu được xây dựng tương đối tốt. Ngân hiện lên là cô gái thông minh, sáng suốt. Song càng về những tập gần đây, nhân vật lại gây mệt mỏi vì những tình tiết khiên cưỡng. Mối quan hệ của cô và Viễn với nhiều hiểu lầm, khúc mắc cũng khiến khán giả không còn hứng thú theo dõi. Không ít khán giả dự đoán cái kết Ngân - Viễn sẽ không trở lại bên nhau, mà mãi "cách nhau 1 milimet".

Việc nhân vật Ngân vấp tranh luận được cho là điều tiếc nuối, bởi Huyền Lizzie có màn thể hiện khá tròn vai, cảm xúc.

Cách em 1 milimet với nội dung chính xoay quanh nhóm bạn ở Làng Mây. Ở giai đoạn các nhân vật còn nhỏ, phim được khen ngợi với nội dung thú vị, diễn xuất tự nhiên của dàn cast nhí, gợi cho khán giả nhớ về thời thơ ấu hồn nhiên, trong trẻo với tình bạn trong sáng, ấm áp.

Song từ khi các nhân vật trưởng thành, dàn diễn viên thay đổi hoàn toàn. Dàn dàn diễn viên mới thay thế gồm Hà Việt Dũng (Viễn), Huyền Lizzie (Ngân), Quỳnh Châu (Tú), Dũng Hớn (Chiến), Trọng Lân (Đức), Huỳnh Anh (Bách), Hoàng Long (Biên), Kiều My (Thư)…