Các bộ tộc kỳ diệu của 'Avatar'

Omatikaya (xuất hiện trong Avatar và Avatar: The Way of Water). Bộ tộc Omatikaya sống sâu trong khu rừng rậm, từng lấy một Hometree khổng lồ làm nơi cư trú. Sau khi Hometree bị đội quân RDA phá hủy, Jake Sully tạm thời di dời tộc đến khu vực sinh sống gần Hell's Gate trong thời gian chờ tìm một Hometree mới. Sau đó, họ di cư trở lại rừng và sống rải rác trong các ngôi làng nhỏ.

Omatikaya sử dụng cung tên làm vũ khí chính, luyện tập săn bắn từ nhỏ và có hệ thống phân cấp chiến binh rõ ràng, với một Tộc trưởng và Pháp sư dẫn đầu. Omatikaya kết nối trực tiếp với sinh vật trong khu rừng thông qua dây thần kinh đuôi tóc (tsaheylu), cho phép cảm nhận cảm xúc và điều khiển chuyển động. Bên cạnh thú cưỡi Ikran, họ cũng nuôi và thuần hóa Direhorse để di chuyển trong rừng và canh gác lãnh thổ.

Olangi (xuất hiện trong Avatar) là một tộc người Na'vi sống theo lối du mục, do Akwey lãnh đạo. Giống như các tộc kỵ mã khác ở vùng đồng bằng, tộc này chuyên về kỵ binh, sử dụng Direhorse làm phương tiện chiến đấu và di chuyển chính. Khi được Jake Sully - trong vai trò Toruk Makto - triệu tập, tộc Olangi đã tham gia bảo vệ Tree of Souls trong trận chiến cuối cùng của Avatar.

Họ đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến khốc liệt với tư cách là lực lượng kỵ binh, cố gắng chặn bước tiến của các đơn vị bộ binh RDA. Tộc này chịu thương vong rất nặng trong suốt trận chiến, trong đó có cả con trai của Akwey. Dù không rõ con số chính xác, tổn thất của họ là lớn nhất trong số tất cả các tộc tham chiến.

Tayrangi (xuất hiện trong Avatar) sinh sống tại khu vực các vách đá ven biển hùng vĩ thuộc vùng Tây Hải của hành tinh Pandora. Còn được biết đến với tên gọi “người Ikran”, loài Ikran (Banshee) đóng vai trò trung tâm trong văn hóa và đời sống của bộ tộc này. Họ là những bậc thầy tác chiến trên không, trải qua quá trình huấn luyện khắt khe để thuần thục kỹ năng điều khiển Ikran điêu luyện.

Khi Jake Sully với vai trò Toruk Makto kêu gọi viện trợ trong trận đại chiến chống lại RDA, tộc Tayrangi dưới sự lãnh đạo của Olo’eyktan Ikeyni đã hưởng ứng. Họ tham gia giao chiến trên không, làm chậm bước tiến của quân đoàn trực thăng phe RDA.

Metkayina (xuất hiện trong Avatar: The Way of Water) là bộ tộc lớn nhất sống ở đại dương, cư trú tại các rạn san hô thuộc vùng Đông Hải. Họ được lãnh đạo bởi vợ chồng tộc trưởng Tonowari và Ronal, sinh sống tại ngôi làng chính của tộc là Awa'atlu. Metkayina có mối liên kết tâm linh đặc biệt với Tulkun, loài sinh vật khổng lồ giống cá voi có trí tuệ thông minh. Mỗi người Metkayina đều có một Tulkun gắn bó suốt đời.

Tộc Metkayina đã cưu mang gia đình của Jake Sully, sau khi họ rời quê hương, tránh sự truy lùng của đội quân RDA. Sau khi cuộc chiến trong The Way of Water khép lại, Metkayina tổ chức tang lễ cho con trai Jake Sully và thực hiện nghi thức mai táng trên biển cho cậu. Dù Jake thông báo rằng anh và gia đình sẽ rời đi để tìm nơi ẩn náu khác, tộc trưởng Tonowari vẫn thuyết phục anh ở lại, nhấn mạnh rằng con trai Jake đã được chôn cất cùng tổ tiên của Metkayina, và khẳng định rằng từ nay họ đã trở thành một phần của bộ tộc này.

Ash People (xuất hiện trong Avatar: Fire and Ash) cũng từng là một bộ lạc thờ thần Eywa, tương tự Omatikaya. Thế nhưng, vùng đất tổ tiên của họ sau một thảm họa thiên tai đã bị thiêu rụi. Hậu quả, tộc Ash chịu mất mát nặng nề, chìm trong đói khát và đau thương. Họ không thể quay về đời sống như trước, mà buộc phải thích nghi với đời sống khắc nghiệt gắn liền với tro bụi và magma, xây dựng lại nền văn minh từ đống tro tàn.

Cảm thấy như đã bị thần Eywa phản bội, bỏ rơi, họ cũng từ bỏ tín ngưỡng truyền thống. Ash hình thành nên một văn hoá hoàn toàn khác: đầy thù hận và giận dữ, đề cao sinh tồn. Trong hành trình đó, Varang - thủ lĩnh của Ash - trở thành một phản diện đáng sợ khi phản bội đồng loại để về phe RDA.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.