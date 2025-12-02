'Zootopia 2' đánh bại kỷ lục của 'Avatar 2'

Sau 5 ngày chiếu, "Zootopia 2" liên tục xô đổ những kỷ lục phòng vé trên toàn cầu. Bom tấn hoạt hình vượt "Avatar 2", trở thành phim sau đại dịch có thành tích mở màn cao nhất.

Theo Box Office Mojo, chỉ trong 5 ngày đầu công chiếu, Zootopia 2 (tựa Việt: Phi vụ động trời 2) đã thu về 156 triệu USD tại riêng thị trường Bắc Mỹ, trở thành phim có doanh thu tuần Lễ Tạ Ơn cao thứ nhì mọi thời đại (sau Moana 2).

Còn tại phòng vé toàn cầu, Zootopia 2 thiết lập kỷ lục phim hoạt hình có doanh thu mở màn cao nhất mọi thời đại ( 556 triệu USD ) Đồng thời, đây còn là phim ra mắt sau đại dịch COVID-19 có doanh thu mở màn cao nhất, vượt Avatar: The Way of Water.

Tại thị trường Trung Quốc, Zootopia 2 liên tục xô đổ nhiều kỷ lục phòng vé. Bom tấn hoạt hình vượt Avengers: Endgame, trở thành phim có doanh thu trong một ngày cao nhất lịch sử tại thị trường tỷ dân. Phim khép lại tuần mở màn với thành tích 272 triệu USD tại Trung Quốc, chiếm 68% tổng doanh thu quốc tế.

Zootopia 2 đang gây sốt phòng vé toàn cầu. Ảnh: NPH.

Còn tại Việt Nam, phim cũng chính thức soán ngôi vương phòng vé của Truy tìm long diên hương. Tác phẩm khép lại tuần mở màn với thành tích xấp xỉ 42 tỷ đồng . Tính đến sáng 2/12, doanh thu phim theo ghi nhận ở mức 55 tỷ. Đứa con tinh thần của bộ đôi đạo diễn Jared Bush và Byron Howard dự kiến sớm chinh phục cột mốc doanh thu trăm tỷ.

Zootopia 2 đánh dấu sự trở lại của cặp cộng sự Nick Wilde và Judy Hopps sau gần một thập kỷ vắng bóng. Lần này, cả hai đã được thăng cấp làm sĩ quan chính thức, nhưng phải đối mặt với nhiệm vụ khó nhằn. Khi một con rắn lần đầu tiên bén mảng đến thành phố Zootopia trong gần 100 năm, Judy và Nick phải lên đường điều tra sự thật, cũng như vén màn bí mật về cuốn nhật ký của gia tộc Lynxley lâu đời, đứng sau sự phồn vinh của thành phố.

Sau những suất chiếu đầu tiên, tác phẩm nhận phản hồi khá tích cực nhờ câu chuyện hấp dẫn, giàu tính giải trí.