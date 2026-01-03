Park Na Rae bị tố có hành vi dung tục trên ôtô

Park Na Rae bị tố có hành vi nhạy cảm trên ôtô với một người đàn ông, bất chấp việc các cựu quản lý của cô cũng có mặt ở đó.

Ngày 2/1, tờ Osen đưa tin các quản lý cũ của Park Na Rae mới đây nộp đơn khiếu nại lên Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc, cáo buộc diễn viên hài này có hành vi bắt nạt tại nơi làm việc.

Đơn khiếu nại được gửi tới chi nhánh Gangnam của Văn phòng Lao động và Việc làm khu vực Seoul vào 18/12/2025. Nội dung đơn đề cập đến một sự việc được cho là xảy ra trong lúc làm việc, khi các bên đang di chuyển bằng ôtô.

Park Na Rae bị các cựu quản lý tố cáo có hành vi nhạy cảm. Ảnh: Iplus.

Những người quản lý cũ cho biết họ ngồi ở ghế lái và ghế phụ, trong khi Park Na Rae có những hành vi không phù hợp với một người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau. Họ không thể rời khỏi xe hay né tránh tình huống nhạy cảm đó.

Các quản lý còn cho rằng Park Na Rae đã lợi dụng tư cách người trả lương để buộc họ phải chứng kiến những hình ảnh và âm thanh gây khó chịu. Theo phía khiếu nại, đây không chỉ là vấn đề cá nhân mà cấu thành hành vi bắt nạt tại nơi làm việc.

Đơn khiếu nại cũng nêu chi tiết trong quá trình xảy ra sự việc, ghế lái - nơi người quản lý đang ngồi - bị đá nhiều lần, tạo ra tình huống nguy hiểm và suýt dẫn đến tai nạn giao thông.

Bộ Lao động và Việc làm dự kiến triệu tập những người liên quan trong tháng này để bắt đầu quá trình điều tra. Tính đến hiện tại, phía Park Na Rae chưa đưa ra phản hồi chính thức về các cáo buộc trên.

Trong khi đó, tranh chấp pháp lý giữa Park Na Rae và các quản lý cũ tiếp tục leo thang. Phía quản lý cũ đã đệ đơn yêu cầu tịch thu bất động sản và bồi thường thiệt hại với nữ diễn viên, đồng thời tiến hành tố cáo hình sự với cáo buộc bắt nạt nơi làm việc. Ngược lại, Park Na Rae cũng có động thái pháp lý, kiện các quản lý cũ với cáo buộc tống tiền và biển thủ.

Vụ việc đang trong quá trình xem xét của cơ quan chức năng. Sự thật sẽ được làm rõ thông qua điều tra và các thủ tục tố tụng.

Thời gian qua, Park Na Rae bị chỉ trích vì cáo buộc ngược đãi quản lý, sau đó tiếp tục vướng vào nghi ngờ thực hiện các thủ thuật thẩm mỹ bất hợp pháp từ một người hành nghề y không có giấy phép, được biết đến với biệt danh "Dì Tiêm".

Vụ việc nhanh chóng lan rộng, dẫn đến nhiều nghệ sĩ khác, bao gồm Key của nhóm SHINee và YouTuber Short Mouth Sun bị liên đới, phải rời khỏi các chương trình truyền hình.

Sinh năm 1985, Park Na Rae là gương mặt quen thuộc trên truyền hình Hàn Quốc. Cô tham gia nhiều chương trình có tỷ suất người xem cao như Amazing Saturday, I Live Alone, I Can See Your Voice, Gag Concert…