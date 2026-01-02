Hình ảnh táo bạo hiếm thấy của nữ ca sĩ Hàn

Seulgi gắn liền với hình ảnh nhẹ nhàng, trẻ trung từ khi gia nhập ngành giải trí. Mới đây, cô gây bất ngờ khi theo đuổi phong cách gợi cảm.

Ngày 1/1, Seulgi - thành viên nhóm Red Velvet - đăng tải bức ảnh đầu tiên trong năm mới lên trang cá nhân với chú thích đơn giản: "2026", theo tờ Insight. Trong những bức ảnh được đăng tải, nữ ca sĩ xuất hiện với diện mạo hoàn toàn khác so với hình ảnh ngây thơ, nhẹ nhàng trước đây. Thành viên nhóm Red Velvet chọn phong cách táo bạo gồm áo liền thân ren đen, quần short da và bốt cao cổ.

Seulgi toát lên vẻ quyến rũ, trưởng thành khi tạo dáng với những tư thế táo bạo. Bộ trang phục xuyên thấu giúp thành viên nhóm Red Velvet để lộ vòng eo gợi cảm. Loạt ảnh lập tức thu hút sự chú ý với tương tác cao và đang lan truyền trên cộng đồng mạng Hàn Quốc.

Seulgi gây bất ngờ với phong cách táo bạo. Ảnh: Insight.

Tờ Insight cho biết hầu hết khán giả khen ngợi loạt ảnh và phong cách mới của Seulgi. Trang tin Hàn Quốc trích đăng bình luận từ khán giả: "Cô ấy trông như một người hoàn toàn khác", "Cô ấy có thể thể hiện các concept khác nhau" hay "Tôi không nhận ra Seulgi".

Kể từ khi ra mắt với tư cách thành viên Red Velvet vào năm 2014, Seulgi cùng nhóm nhạc đã nhanh chóng nổi tiếng với những bản hit như Bad Boy, Red Flavor, Peek-A-Boo, Russian Roulette, Psyco, Feel My Rhythm… Trong nhóm, nữ thần tượng sinh năm 1994 là giọng ca chính kiêm vũ công chính.

Truyền thông Hàn Quốc nhận định nữ ca sĩ đã chứng minh tài năng và sự đa dạng bằng cách đảm nhận nhiều vai trò khác nhau. Ngoài hoạt động chung với Red Velvet, Seulgi còn phát triển sự nghiệp solo và là thành viên của nhóm nhỏ Irene & Seulgi.