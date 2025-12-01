Song Ji Hyo ăn trứng vịt lộn ở Việt Nam

Trong chương trình, Song Ji Hyo có những trải nghiệm ẩm thực thú vị tại Việt Nam. Cô thử nhiều món ăn đặc sắc như hột vịt lộn, cơm tấm hay bánh xèo.

Chương trình truyền hình "Mợ ngố" khen ngon! có Song Ji Hyo sắp lên sóng. Mới đây, chương trình tung ra một số hình ảnh đầu tiên, cho thấy nữ diễn viên khám phá ẩm thực đường phố Việt Nam.

Song Ji Hyo xuất hiện với trang phục giản dị gồm áo thun trắng và quần thụng. Cô để kiểu tóc tết hai bên, đội nón lá Việt Nam. Ngôi sao sinh năm 1981 trải nghiệm nhiều món ngon tại mảnh đất hình chữ S như bánh xèo, cơm tấm, thịt nướng... Cô bày tỏ thích thú và không ngớt lời khen ngợi ẩm thực Việt.

Đặc biệt, người đẹp lần đầu thử hột vịt lộn - món ăn được cho là "thử thách" với nhiều du khách nước ngoài. Ban đầu, Song Ji Hyo tỏ ra chần chừ và hơi sợ sệt, chưa dám thử. Nhưng sau khi thưởng thức, cô bày tỏ bất ngờ vì món ăn ngon ngoài sức tưởng tượng.

Song Ji Hyo bất ngờ khi thử món hột vịt lộn tại Việt Nam.

Hình ảnh "mợ ngố" Song Ji Hyo tò mò trải nghiệm ẩm thực Việt Nam được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Dưới phần bình luận, dân mạng bày tỏ thích thú khi ngôi sao Hàn Quốc thử những món ăn độc đáo. Cô thậm chí còn học một số câu thông dụng tiếng Việt để chào hỏi hay gọi món.

Chương trình do ê-kíp Việt Nam hợp tác cùng Hàn Quốc sản xuất, với sự tài trợ của Quỹ Phát triển truyền thông thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc.

Song Ji Hyo sinh năm 1981, được biết đến qua nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình Hàn. Sau đó, nữ diễn viên nổi tiếng khắp châu Á nhờ góp mặt trong chương trình Running Man. Cô được gọi là "át chủ bài" nhờ sự thông minh, mưu trí và tính cách mạnh mẽ, thường xuyên chiến thắng các thử thách của chương trình.