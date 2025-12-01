Sydney Sweeney quá gợi cảm

Tại bữa tiệc Friendsgiving, Sydney Sweeney trở thành tâm điểm ánh nhìn khi hóa trang thành phiên bản gợi cảm của con rồng trong phim hoạt hình “Shrek” năm 2001.

Theo Page Six, ngôi sao Euphoria vừa gây xôn xao khi đăng tải loạt ảnh mới tại bữa tiệc Friendsgiving lên trang cá nhân với hơn 25 triệu lượt theo dõi. Tại buổi tiệc thân mật, Sydney Sweeney cùng dàn khách mời hóa thân thành những nhân vật trong phim Disney, cùng nhau nô đùa và ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ.

Sydney xuất hiện nổi bật trong bộ bodysuit màu đỏ ánh kim, với phần cổ áo khoét sâu, tôn vòng một bốc lửa. Người đẹp hoàn thiện outfit với tất cao đến gối và bao tay cùng tông. Cô đeo thêm cánh và hai chiếc sừng, hóa thân thành con rồng trong phim hoạt hình đình đám Shrek ra mắt năm 2001.

Sydney Sweeney tỏ ra tận hưởng không khí buổi tiệc, tạo nhiều dáng nhí nhảnh với bạn bè. Mỹ nhân sinh năm 1997 cũng khoe nhiều khoảnh khắc vui nhộn khác trong dịp nghỉ lễ như đi chơi Disneyland hay tụ tập hát karaoke cùng nhóm bạn.

Bài đăng của Sydney nhanh chóng thu hút quan tâm, nhận hàng trăm nghìn lượt yêu thích chỉ sau ít giờ đăng tải. Dưới phần bình luận, dân mạng khen mỹ nhân 28 tuổi gợi cảm, quyến rũ.

Trước đó ít ngày, diễn viên Euphoria cũng đăng tải đoạn video chơi lướt sóng giữa thời tiết lạnh. “Trời 42 độ F (5,5 độ C - PV) mà vẫn là nơi tôi hạnh phúc nhất. Lần lướt sóng cuối mùa trước khi mặt nước đóng băng”, Sweeney viết.

Theo Page Six, Sydney Sweeney dường như đã đón Lễ Tạ ơn cùng bạn trai Scooter Braun. Cặp đôi bị bắt gặp ôm nhau cạnh hồ bơi tại biệt thự của cô ở Florida Keys chỉ vài ngày trước đó. Một nguồn tin thân cận từng tiết lộ rằng mối quan hệ của cả hai đang “tăng tốc hết cỡ”, kể từ lần đầu làm quen tại đám cưới của Jeff Bezos và Lauren Sánchez hồi tháng 6 năm nay.

Thời gian gần đây, Sydney và Scooter cũng không còn giấu giếm chuyện yêu đương. Hai nghệ sĩ không ngần ngại thể hiện tình cảm nơi công cộng, thường xuyên bị bắt gặp hẹn hò.