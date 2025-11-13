Ảnh hẹn hò của mỹ nhân từng làm nước Mỹ dậy sóng

Sydney Sweeney và Scooter Braun có buổi hẹn hò lãng mạn, cùng nhau đạp xe quanh khu Montecito, California. Thời gian gần đây, cả hai đã không còn giấu giếm chuyện tình cảm.

Theo Page Six, Sydney Sweeney và Scooter Braun vừa có buổi hẹn hò lãng mạn tại California. Nữ diễn viên Euphoria mặc áo len nâu, quần short jeans và giày thể thao. Trong khi bạn trai cô diện áo dài tay, quần short xanh lá, đi giày thể thao và đội mũ bóng chày.

Cặp đôi dừng chân tại tiệm Jeannine’s Bakery & Restaurant, vui vẻ ăn sáng với dâu tây và bánh muffin. Đôi uyên ương được trông thấy hào hứng trò chuyện suốt bữa ăn và có nhiều cử chỉ tình tứ, thân mật.

Sydney Sweeney và Scooter Braun không còn giấu giếm tình cảm.

Sau đó, cả hai tiếp tục đạp xe điện đến khu vườn thực vật Lotusland. Kết thúc buổi hẹn hò lãng mạn, Sydney Sweeney và Scooter Braun trở lại biệt thự xa hoa trị giá 39 triệu USD của Scooter ở Montecito.

Thời gian gần đây, Sydney và Scooter đã không còn giấu giếm tình cảm. Hai nghệ sĩ không ngần ngại thể hiện tình cảm nơi công cộng, thường xuyên bị bắt gặp hẹn hò. Tuần trước, Scooter và Sweeney còn trao nhau nụ hôn nồng cháy ở Central Park, New York, khi cùng nằm thư giãn trên một tảng đá lớn.

Cặp đôi bị đồn hẹn hò từ đầu tháng 9, sau khi cùng xuất hiện trong đám cưới xa hoa của Jeff Bezos và Lauren Sánchez tại Venice, Italy. Một nguồn tin của Page Six tiết lộ chính tại lễ cưới đó, Scooter đã “say mê” nữ diễn viên và từ đó bắt đầu theo đuổi cô.

“Họ đang thực sự bên nhau. Đây không phải là mối quan hệ thoáng qua. Mọi thứ đã tiến xa và hai người họ hoàn toàn gắn bó với nhau", một nguồn tin khác chia sẻ.

Sydney Sweeney hạnh phúc bên tình mới.

Sydney Sweeney sinh năm 1997, từng là vận động viên võ thuật và trượt tuyết trước khi theo đuổi diễn xuất. Những năm gần đây, người đẹp trở thành mỹ nhân đầy triển vọng của Hollywood khi liên tục xuất hiện trong những tác phẩm gây được tiếng vang.

Cô được xem là biểu tượng gợi cảm mới của kinh đô điện ảnh. Người đẹp chuộng phong cách táo bạo, tôn dáng và tự tin thể hiện vẻ đẹp cơ thể. Tuy nhiên, phong cách này cũng khiến cô nhiều lần gây tranh cãi.

Hồi tháng 8 năm nay, Sydney hứng chịu làn sóng công kích, tẩy chay lớn nhất sự nghiệp vì một chiến dịch quảng bá thời trang cho thương hiệu jeans American Eagle. Phép chơi chữ nhạy cảm trong chiến dịch khiến cả nước Mỹ dậy sóng, phẫn nộ vì cho rằng nó cổ vũ cho quan điểm phân biệt chủng tộc.