Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ ngộ độc thực phẩm

Sanly Liu - người đẹp Indonesia - tiết lộ cô cùng một số thí sinh khác bị ngộ độc thực phẩm trong quá trình tham gia Miss Universe 2025.

Khuya 12/11, trên trang cá nhân, Sanly Liu - đại diện Indonesia tại Miss Universe 2025 - chia sẻ cô bị ngộ độc thực phẩm trong quá trình tham gia cuộc thi.

"Cầu mong ngày mai là tôi khỏi hẳn. Tôi vừa bị ngộ độc thực phẩm, nhưng may mắn là đội ngũ ở đây phản ứng rất nhanh. Tôi hủy lịch trình ngay và nghỉ ngơi khi vừa mới có triệu chứng. Không tham gia sự kiện được nên tôi cảm thấy khá đau lòng", Sanly Liu chia sẻ.

Sanly Liu tiết lộ cô và một số thí sinh khác bị ngộ độc thực phẩm. Ảnh: IGNV.

Cô tiết lộ thêm: "Nhưng một vài thí sinh khác thì đã phải nhập viện. Cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến với mọi người. Mong tất cả sớm hồi phục, để tuần tới tất cả đều có thể biểu diễn đông đủ, không có bất kỳ ai vắng mặt".

Chia sẻ của đại diện Indonesia nhanh chóng thu hút sự quan tâm, đặc biệt là cộng đồng fan sắc đẹp. Nhiều khán giả bày tỏ lo lắng cho tình trạng của các thí sinh bị ngộ độc thực phẩm, phải nhập viện trong quá trình tham gia Miss Universe 2025.

Miss Universe 2025 được tổ chức tại đất nước chùa vàng, quy tụ 123 thí sinh. Vừa khởi động, cuộc thi này đã vướng nhiều ồn ào do nội bộ không thống nhất được cách làm việc, cùng nhiều sự cố trong khâu tổ chức.

Những ồn ào liên tiếp khiến các fan sắc đẹp lo ngại cho số phận của cuộc thi. Sau các hoạt động ở Bangkok, Phuket, 123 thí sinh đã di chuyển tới Pattaya để tham gia những hoạt động cuối cùng trước khi bước vào chung kết dự kiến tổ chức ngày 21/11.