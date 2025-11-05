Ông Nawat trả giá

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chủ tịch Miss Universe tuyên bố sẽ hạn chế sự tham gia của ông Nawat tại Miss Universe 2025, sau những hành động được cho là lạm quyền, thiếu tôn trọng dàn thí sinh.

Hôm 4/11, những ồn ào liên quan tới cuộc thi Miss Universe khiến dân mạng xôn xao bàn luận. Theo trang Missosology, tại buổi lễ trao sash, ông Nawat được cho là đã chỉ trích ông Raúl Rocha (chủ tịch Miss Universe), đồng thời chất vấn Hoa hậu Mexico vì từ chối chụp hình cho MUO nhưng lại nhận lời với Telemundo - một đối tác truyền thông khác.

Mâu thuẫn bùng nổ, Hoa hậu Mexico bật khóc rời sự kiện. Trong khi, đương kim Hoa hậu Hoàn vũ 2024 Victoria Kjær Theilvig cũng tuyên bố không quay lại. Sự việc gây rúng động giới hâm mộ sắc đẹp. Nhiều ý kiến chỉ trích Nawat lạm quyền, không tôn trọng các thí sinh.

Chủ tịch Miss Universe tuyên bố hạn chế sự tham gia, thậm chí loại bỏ Nawat khỏi các sự kiện thuộc khuôn khổ cuộc thi. Ảnh: IGNV.

Tới sáng 5/11, ông Raúl Rocha chính thức lên tiếng, trấn an người hâm mộ và các đối tác, đồng thời cho biết sẽ hạn chế vai trò của Nawat trong cuộc thi năm nay. "Có vẻ Nawat quên mất mình chỉ là người đăng cai. Ông ta cần phải kiểm soát và dừng lại ngay những hành động này. Tôi đã hạn chế sự tham gia của ông ta trong các sự kiện thuộc khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74, hạn chế ở mức tối thiểu, hoặc có thể loại bỏ hoàn toàn", Raúl cho hay.

Bên cạnh đó, chủ tịch Miss Universe nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của MUO là duy trì tính minh bạch và giữ vững các tiêu chuẩn chuyên nghiệp mà cuộc thi Miss Universe đề ra, đảm bảo mọi thí sinh đều cảm thấy an toàn, được tôn trọng trong suốt cuộc thi.

Chung kết Miss Universe 2025 sẽ diễn ra ngày 21/11, quy tụ 123 thí sinh, trong đó có Hương Giang. Tính đến nay, cột mốc cao nhất của thí sinh Việt tại Miss Universe vẫn là top 5 năm 2018 do H’Hen Niê thiết lập.

Miss Universe từng được xem là đấu trường nhan sắc danh giá nhất thế giới, song nay lại chìm trong khủng hoảng chưa từng có. Chỉ mới khởi động từ đầu tháng 11, cuộc thi đã liên tiếp vướng vào các bê bối, khiến công chúng nghi ngờ năng lực tổ chức và sự minh bạch của những người đứng sau thương hiệu này.

