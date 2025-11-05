Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Người phát hiện Tạ Hữu Tâm tử vong trong bồn tắm ra trình diện

  • Thứ tư, 5/11/2025 10:30 (GMT+7)
  • 42 phút trước

Cảnh sát phát lệnh truy nã Namewee, liên quan tới vụ án Tạ Hữu Tâm tử vong bất thường tại Malaysia. Tới sáng 5/11, người này đã ra trình diện tại đồn cảnh sát khu vực Jinma.

Thông tin Tạ Hữu Tâm đột ngột qua đời tại Malaysia gây xôn xao dư luận những ngày qua. Theo China Times, hôm 4/11, Cảnh sát trưởng Kuala Lumpur thông báo sẽ điều tra vụ việc theo Điều 302 Bộ luật Hình sự (tội giết người), đồng thời yêu cầu ca sĩ kiêm nhà sản xuất người Malaysia gốc Hoa Namewee tiếp tục đến cơ quan điều tra để lấy lời khai.

Namewee được cho là người có mặt tại khách sạn vào thời điểm Tạ Hữu Tâm qua đời, đồng thời là người đầu tiên phát hiện nạn nhân bất tỉnh trong bồn tắm. Song trong khi cuộc điều tra đang được mở rộng, Namewee bất ngờ mất liên lạc. Cảnh sát sau đó đã phát lệnh truy nã ca sĩ kiêm nhà sản xuất người Malaysia gốc Hoa.

Tới rạng sáng 5/11, Namewee gây xôn xao khi lên tiếng trên mạng xã hội, khẳng định bản thân không bỏ trốn. “Tôi sẽ tích cực hợp tác với cảnh sát để điều tra, đem lại lời giải thích cho công chúng và gia đình người đã khuất. Tôi sẽ không bỏ trốn. Trước đây tôi từng bảy lần bị truy nã và đều tự nguyện ra trình diện, chưa từng chạy trốn bao giờ", người này viết.

Ta huu Tam anh 1

Namewee đang bị tạm giam để điều tra. Ảnh: Weibo.

Theo nguồn tin, khoảng 1h sáng 5/11, Namewee xuất hiện tại đồn cảnh sát khu vực Jinma. Anh mặc áo xám, quần đen, đội mũ len xám và bịt khẩu trang. Namewee đi cùng 5 người khác tới đồn cảnh sát. Tuy nhiên, chỉ có hai nam và một nữ (trong đó có luật sư đại diện của Namewee) đi cùng anh vào trong đồn.

Nhóm người này sau đó rời khỏi trụ sở cảnh sát lúc 2h19' sáng 5/11. Khi các phóng viên tiến lại phỏng vấn, cả ba đều từ chối trả lời. Một người là luật sư xác nhận là đại diện pháp lý của Namewee, đồng thời tiết lộ thân chủ vẫn an toàn và sẽ ở lại trại tạm giam qua đêm, chờ các bước điều tra tiếp theo của cơ quan chức năng.

Trước đó, theo lời khai ban đầu với cảnh sát, Namewee cho biết anh phát hiện Tạ Hữu Tâm bất tỉnh trong bồn tắm, đã cố gắng hô hấp nhân tạo nhưng không thành công, sau đó gọi xe cấp cứu. Người này khai rằng đã cùng nạn nhân bàn về một dự án âm nhạc mới tại khách sạn trước khi sự việc xảy ra.

Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy nạn nhân qua đời trong tình trạng khỏa thân, bồn tắm không có nước. Trong phòng của Namewee, cảnh sát thu giữ khoảng 9 viên thuốc màu xanh nghi là thuốc lắc. Kết quả xét nghiệm nước tiểu cho thấy Namewee dương tính với amphetamine, methamphetamine, ketamine và THC.

Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy là tập hợp nhiều bài viết ghi lại những trải nghiệm của bạn trẻ về những khía cạnh đa dạng của đời sống trong thời công nghệ 4.0. Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý. Bên cạnh tư duy phản biện, các kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng thấu cảm, cũng như khả năng thích ứng, tự phục hồi nhanh cũng cần được người lao động trau dồi và rèn luyện để chuẩn bị cho tương lai của mình.

Xôn xao hình ảnh Jungkook, Jimin ở Việt Nam

Mạng xã hội Việt sáng 5/11 xôn xao trước hình ảnh hai thành viên BTS xuất hiện ở Hội An. Thực chất, đây là một cảnh trong series "Is This Right?!" của Disney.

2 giờ trước

Vợ chồng Thủy Tiên gần như 'biến mất' khỏi mạng xã hội

Thời gian qua, Công Vinh và Thủy Tiên gần như "biến mất" khỏi mạng xã hội. Bài đăng gần nhất của vợ chồng nữ ca sĩ cách đây hơn 4 tháng trước.

2 giờ trước

Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh

Tạp chí People vừa công bố danh hiệu Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh năm nay thuộc về Jonathan Bailey, ngôi sao của phim "Fellow Travelers".

20 giờ trước

Tử Khiêu

Tạ hữu Tâm tử vong thuốc phiện khỏa thân chất kích thích án mạng

    Đọc tiếp

    Kim Kardashian thi truot vi ChatGPT hinh anh

    Kim Kardashian thi trượt vì ChatGPT

    3 giờ trước 07:56 5/11/2025

    0

    Kim Kardashian thừa nhận cô từng sử dụng ChatGPT để làm bài thi luật, nhưng kết quả không như mong đợi.

    Nu than tuong bi quay roi hinh anh

    Nữ thần tượng bị quấy rối

    6 giờ trước 05:25 5/11/2025

    0

    Nhóm nhạc nữ IVE trở thành nạn nhân của quấy rối trên mạng sau khi một đoạn video biểu diễn lan truyền.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý