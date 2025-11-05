Người phát hiện Tạ Hữu Tâm tử vong trong bồn tắm ra trình diện

Cảnh sát phát lệnh truy nã Namewee, liên quan tới vụ án Tạ Hữu Tâm tử vong bất thường tại Malaysia. Tới sáng 5/11, người này đã ra trình diện tại đồn cảnh sát khu vực Jinma.

Thông tin Tạ Hữu Tâm đột ngột qua đời tại Malaysia gây xôn xao dư luận những ngày qua. Theo China Times, hôm 4/11, Cảnh sát trưởng Kuala Lumpur thông báo sẽ điều tra vụ việc theo Điều 302 Bộ luật Hình sự (tội giết người), đồng thời yêu cầu ca sĩ kiêm nhà sản xuất người Malaysia gốc Hoa Namewee tiếp tục đến cơ quan điều tra để lấy lời khai.

Namewee được cho là người có mặt tại khách sạn vào thời điểm Tạ Hữu Tâm qua đời, đồng thời là người đầu tiên phát hiện nạn nhân bất tỉnh trong bồn tắm. Song trong khi cuộc điều tra đang được mở rộng, Namewee bất ngờ mất liên lạc. Cảnh sát sau đó đã phát lệnh truy nã ca sĩ kiêm nhà sản xuất người Malaysia gốc Hoa.

Tới rạng sáng 5/11, Namewee gây xôn xao khi lên tiếng trên mạng xã hội, khẳng định bản thân không bỏ trốn. “Tôi sẽ tích cực hợp tác với cảnh sát để điều tra, đem lại lời giải thích cho công chúng và gia đình người đã khuất. Tôi sẽ không bỏ trốn. Trước đây tôi từng bảy lần bị truy nã và đều tự nguyện ra trình diện, chưa từng chạy trốn bao giờ", người này viết.

Namewee đang bị tạm giam để điều tra. Ảnh: Weibo.

Theo nguồn tin, khoảng 1h sáng 5/11, Namewee xuất hiện tại đồn cảnh sát khu vực Jinma. Anh mặc áo xám, quần đen, đội mũ len xám và bịt khẩu trang. Namewee đi cùng 5 người khác tới đồn cảnh sát. Tuy nhiên, chỉ có hai nam và một nữ (trong đó có luật sư đại diện của Namewee) đi cùng anh vào trong đồn.

Nhóm người này sau đó rời khỏi trụ sở cảnh sát lúc 2h19' sáng 5/11. Khi các phóng viên tiến lại phỏng vấn, cả ba đều từ chối trả lời. Một người là luật sư xác nhận là đại diện pháp lý của Namewee, đồng thời tiết lộ thân chủ vẫn an toàn và sẽ ở lại trại tạm giam qua đêm, chờ các bước điều tra tiếp theo của cơ quan chức năng.

Trước đó, theo lời khai ban đầu với cảnh sát, Namewee cho biết anh phát hiện Tạ Hữu Tâm bất tỉnh trong bồn tắm, đã cố gắng hô hấp nhân tạo nhưng không thành công, sau đó gọi xe cấp cứu. Người này khai rằng đã cùng nạn nhân bàn về một dự án âm nhạc mới tại khách sạn trước khi sự việc xảy ra.

Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy nạn nhân qua đời trong tình trạng khỏa thân, bồn tắm không có nước. Trong phòng của Namewee, cảnh sát thu giữ khoảng 9 viên thuốc màu xanh nghi là thuốc lắc. Kết quả xét nghiệm nước tiểu cho thấy Namewee dương tính với amphetamine, methamphetamine, ketamine và THC.