Mối quan hệ của Chang Mây và Bắc Vũ trước ồn ào

  • Thứ bảy, 10/1/2026 12:39 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trước khi vướng ồn tình cảm, Bắc Vũ và Chang Mây thường xuyên xuất hiện thân thiết trong suốt năm 2025. Cả hai có nhiều cử chỉ tình cảm, gần gũi.

Tối 9/1, một tài khoản mang tên Bắc Vũ bất ngờ đăng tải bài viết tố bạn gái là diễn viên Chang Mây có hành vi ngoại tình trong thời gian hai người hẹn hò. Ngay sau đó, sự việc nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội.

Trước khi vướng ồn ào đời tư, mối quan hệ giữa Chang Mây và Bắc Vũ từng nhận được nhiều quan tâm từ khán giả. Từ đầu năm 2025, Bắc Vũ thường xuyên xuất hiện bên cạnh nữ diễn viên trong các hoạt động đời thường lẫn công việc.

Bắc Vũ là người thực hiện bộ ảnh áo dài Tết cho Chang Mây. Sau dự án này, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các video ngắn và hình ảnh đời thường, thể hiện sự thân thiết, tình cảm.

Lần gần nhất Chang Mây và Bắc Vũ xuất hiện chung trên mạng xã hội là ngày 13/12/2025, trong một video thể hiện tình cảm trên nền tảng TikTok. Trước đó, vào đầu tháng 12/2025, Bắc Vũ cũng chia sẻ đoạn clip kỷ niệm một năm gắn bó, ghi lại nhiều khoảnh khắc gần gũi bên Chang Mây.

Chang May anh 1Chang May anh 2

Bắc Vũ, Chang Mây có nhiều hình cảnh tình cảm không lâu trước đó. Ảnh: @changmay, @bacvu.

Dù chưa chính thức xác nhận mối quan hệ yêu đương, các bài đăng của Bắc Vũ dành cho Chang Mây thường cho thấy cả hai như một cặp đôi. Anh nhiều lần sử dụng biểu tượng cặp đôi khi đăng ảnh, video chung và từng tặng nhẫn cho nữ diễn viên.

Trước đó, trong bài đăng, Bắc Vũ cho biết đã phát hiện sự việc thông qua chiếc iPad anh từng mua tặng Chang Mây. Anh khẳng định muốn lên tiếng để làm rõ mọi chuyện, đồng thời cho rằng Chang Mây không chỉ có hành vi sai trái với riêng anh mà còn làm điều tương tự trong những mối quan hệ trước đó. Những chia sẻ này lập tức tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều trong dư luận.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, phía Chang Mây đã lên tiếng phủ nhận toàn bộ cáo buộc. Quản lý nữ diễn viên cho biết cả hai đã chia tay từ trước, sau đó bạn trai cũ nhiều lần muốn quay lại nhưng không được chấp nhận. Nữ diễn viên hiện tập trung ổn định tinh thần. Sau khi hoàn tất việc thu thập bằng chứng, cô sẽ trực tiếp lên tiếng làm rõ sự việc.

Chang Mây tên thật là Nguyễn Quỳnh Trang, sinh năm 2001 tại Hà Nội. Cô được công chúng biết đến từ năm 2019 với danh xưng “hot girl mùa thi”. Sau đó, Chang Mây lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất, góp mặt trong một số phim truyền hình như Hương vị tình thân, Mặt nạ gương, Cách em 1 milimet và Gia đình trái dấu.

Bắc Vũ là gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội, hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nội dung và hình ảnh. Anh được biết đến với vai trò nhiếp ảnh gia/producer cho các bộ ảnh, video thời trang, giải trí.

