Chang Mây là ai

Tối 9/1, mạng xã hội xôn xao trước bài đăng của một tài khoản có tên B.V., tố bạn gái là diễn viên Chang Mây ngoại tình trong thời gian cả hai hẹn hò. Người này cho biết đã phát hiện sự việc thông qua chiếc iPad anh từng mua tặng Chang Mây. Ngay sau đó, vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý và lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Trong bài đăng, B.V. khẳng định muốn lên tiếng để làm rõ mọi chuyện, đồng thời cho rằng Chang Mây không chỉ có hành vi sai trái với riêng anh mà còn làm điều tương tự trong những mối quan hệ trước đó. Những chia sẻ này lập tức tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều trong dư luận.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, phía Chang Mây đã lên tiếng phủ nhận toàn bộ cáo buộc. Quản lý nữ diễn viên cho biết cả hai đã chia tay từ trước, sau đó bạn trai cũ nhiều lần muốn quay lại nhưng không được chấp nhận.

"Hiện tại chúng tôi thu thập chứng cứ, lập vi bằng về việc đăng tải thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng tới danh dự và công việc của Chang Mây. Những thông tin đó hoàn toàn không có chứng cứ và cũng không phải sự thật. Chúng tôi cùng luật sư đang tập hợp bằng chứng và sẽ sớm lên tiếng", quản lý Chang Mây nói.

Theo đại diện của Chang Mây, nữ diễn viên hiện tập trung ổn định tinh thần. Sau khi hoàn tất việc thu thập bằng chứng, cô sẽ trực tiếp lên tiếng làm rõ sự việc.

Chang Mây tên thật là Nguyễn Quỳnh Trang, sinh năm 2001 tại Hà Nội. Cô được công chúng biết đến từ năm 2019 với danh xưng “hot girl mùa thi”. Sau đó, Chang Mây lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất, góp mặt trong một số phim truyền hình như Hương vị tình thân, Mặt nạ gương, Cách em 1 milimet và Gia đình trái dấu.

Ở Cách em 1 milimet, Chang Mây đảm nhận vai Ngân thời trẻ. Chuyện tình thời học sinh trong trẻo, ngây ngô giữa Ngân và nhân vật Viễn thu hút sự chú ý, được khán giả yêu thích. Nhờ vai diễn này, nữ diễn được biết tới nhiều hơn.

