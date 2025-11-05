Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Xôn xao hình ảnh Jungkook, Jimin ở Việt Nam

  • Thứ tư, 5/11/2025 09:33 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Mạng xã hội Việt sáng 5/11 xôn xao trước hình ảnh hai thành viên BTS xuất hiện ở Hội An. Thực chất, đây là một cảnh trong series "Is This Right?!" của Disney.

Sáng 5/11, hình ảnh teaser mùa 2 của Is This Right?! được đăng tải trên tài khoản mạng xã hội chính thức của BTS. Theo thông báo, mùa 2 series Disney+ sẽ trở lại vào đầu tháng 12 năm nay.

Trong tấm hình được chia sẻ, Jungkook và Jimin đang ngồi thuyền, ngắm cảnh trên sông tại Hội An. Hình ảnh hai thành viên BTS trải nghiệm văn hóa Việt khiến cộng đồng mạng, đặc biệt là các fan tại Việt Nam thích thú.

Is This Right?! anh 1

Hình ảnh Jungkook và Jimin tới Việt Nam khiến người hâm mộ thích thú.

Tấm hình hiện được lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều bình luận. Nhiều ý kiến tỏ ra bất ngờ khi Is This Right?! mùa 2 ghi hình tại nước ta.

Is This Really Right?! mùa 2 gồm 8 tập, là hành trình du lịch kéo dài 12 ngày, theo chân Jimin và Jungkook trong chuyến đi đến Thụy Sĩ và Việt Nam. Cả hai bắt đầu chuyến hành trình tối giản chỉ với một chiếc vali 20 inch, không điểm đến hay lịch trình cố định.

Phần mô tả của series cho biết: "Khung cảnh tuyệt đẹp của Thụy Sĩ và không khí sôi động của Đà Nẵng, Việt Nam, cùng các hoạt động, món ăn địa phương phong phú và sự ăn ý tự nhiên giữa hai nghệ sĩ sẽ hòa quyện, tạo nên chuyến phiêu lưu khó đoán, ngập tràn tiếng cười và sắc màu lãng mạn".

Hai tập đầu của mùa 2. Is This Really Right?! sẽ ra mắt độc quyền trên Disney+ vào ngày 3/12. Các tập tiếp theo sẽ lên sóng mỗi thứ tư hàng tuần, với hai tập mỗi tuần.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.

Vợ chồng Thủy Tiên gần như 'biến mất' khỏi mạng xã hội

Thời gian qua, Công Vinh và Thủy Tiên gần như "biến mất" khỏi mạng xã hội. Bài đăng gần nhất của vợ chồng nữ ca sĩ cách đây hơn 4 tháng trước.

2 giờ trước

Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh

Tạp chí People vừa công bố danh hiệu Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh năm nay thuộc về Jonathan Bailey, ngôi sao của phim "Fellow Travelers".

20 giờ trước

Hòa Minzy cầu cứu khán giả

Chủ nhân hit "Bắc Bling" bị nhiều trang giả mạo hình ảnh nhằm trục lợi. Cô liên tục đăng bài cảnh báo để khán giả không bị lừa.

24 giờ trước

Tống Khang

Is This Right?! BTS Walt Disney BTS Hội An du lịch Đà Nẵng Jungkook Jimin

  • BTS

    BTS

    Bangtan Sonyeondan còn được gọi là BTS, tên tiếng Anh là Bangtan Boys là một nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 7 thành viên trực thuộc 2 công ty quản lý Big Hit Entertainment ở Hàn Quốc và Def Jam Japan ở Nhật Bản. Phong cách của nhóm tập trung chủ yếu vào thể loại Hip hop thu hút giới trẻ. Ngày 20/5/2018, BTS giành giải "Top social artist" tại Billboard Music Awards (BBMAs) và trở thành nghệ sĩ châu Á duy nhất 2 lần thắng giải thưởng này.

    • Thành lập: 13/6/2013
    • Thể loại: Hip hop, rock, EDM
    • Ca khúc: No more dream, Danger, I need u, Fire, Fake love,...
    • Thành viên: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V, Jungkook

Đọc tiếp

Kim Kardashian thi truot vi ChatGPT hinh anh

Kim Kardashian thi trượt vì ChatGPT

3 giờ trước 07:56 5/11/2025

0

Kim Kardashian thừa nhận cô từng sử dụng ChatGPT để làm bài thi luật, nhưng kết quả không như mong đợi.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý