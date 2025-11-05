Xôn xao hình ảnh Jungkook, Jimin ở Việt Nam

Mạng xã hội Việt sáng 5/11 xôn xao trước hình ảnh hai thành viên BTS xuất hiện ở Hội An. Thực chất, đây là một cảnh trong series "Is This Right?!" của Disney.

Sáng 5/11, hình ảnh teaser mùa 2 của Is This Right?! được đăng tải trên tài khoản mạng xã hội chính thức của BTS. Theo thông báo, mùa 2 series Disney+ sẽ trở lại vào đầu tháng 12 năm nay.

Trong tấm hình được chia sẻ, Jungkook và Jimin đang ngồi thuyền, ngắm cảnh trên sông tại Hội An. Hình ảnh hai thành viên BTS trải nghiệm văn hóa Việt khiến cộng đồng mạng, đặc biệt là các fan tại Việt Nam thích thú.

Hình ảnh Jungkook và Jimin tới Việt Nam khiến người hâm mộ thích thú.

Tấm hình hiện được lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều bình luận. Nhiều ý kiến tỏ ra bất ngờ khi Is This Right?! mùa 2 ghi hình tại nước ta.

Is This Really Right?! mùa 2 gồm 8 tập, là hành trình du lịch kéo dài 12 ngày, theo chân Jimin và Jungkook trong chuyến đi đến Thụy Sĩ và Việt Nam. Cả hai bắt đầu chuyến hành trình tối giản chỉ với một chiếc vali 20 inch, không điểm đến hay lịch trình cố định.

Phần mô tả của series cho biết: "Khung cảnh tuyệt đẹp của Thụy Sĩ và không khí sôi động của Đà Nẵng, Việt Nam, cùng các hoạt động, món ăn địa phương phong phú và sự ăn ý tự nhiên giữa hai nghệ sĩ sẽ hòa quyện, tạo nên chuyến phiêu lưu khó đoán, ngập tràn tiếng cười và sắc màu lãng mạn".

Hai tập đầu của mùa 2. Is This Really Right?! sẽ ra mắt độc quyền trên Disney+ vào ngày 3/12. Các tập tiếp theo sẽ lên sóng mỗi thứ tư hàng tuần, với hai tập mỗi tuần.