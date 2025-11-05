Vợ chồng Thủy Tiên gần như 'biến mất' khỏi mạng xã hội

Thời gian qua, Công Vinh và Thủy Tiên gần như "biến mất" khỏi mạng xã hội. Bài đăng gần nhất của vợ chồng nữ ca sĩ cách đây hơn 4 tháng trước.

Là cặp vợ chồng nổi tiếng tại showbiz Việt, Thủy Tiên - Công Vinh được nhiều khán giả quan tâm. Nhưng nhiều tháng qua, cả hai dường như "lặn mất tăm" trên mạng xã hội, không có bất kỳ bài đăng hay hoạt động nào mới.

Trên fanpage chính thức với hơn 9 triệu lượt theo dõi, bài đăng gần nhất của Thủy Tiên là ngày 26/6. Giọng ca Giấc mơ ngọt ngào chia sẻ clip đi nghỉ dưỡng trên biển cùng chồng, kèm chú thích: "Nửa năm rồi lười lên mạng xã hội, cũng lười đăng gì lên mạng xã hội. Lẽ ra tính nín dứt luôn rồi… nhưng đây là clip giải thích, thanh minh cho cảm xúc muốn hướng nội hết phần đời còn lại, sau khi chồng tôi đăng dòng trạng thái mới hôm qua”.

Thủy Tiên - Công Vinh không hoạt động trên MXH nhiều tháng. Ảnh: FBNV.

Dân mạng chỉ ra từ đầu năm tới nay, tính cả bài đăng trên, Thủy Tiên mới đăng tải 3 bài viết. Trong khi trước đó, nữ ca sĩ vẫn chăm chỉ cập nhật cuộc sống, công việc. Ngoài ra, Thủy Tiên cũng gần như vắng mặt ở tất cả sự kiện giải trí và không đi diễn, hiếm hoi mới tham gia show của nghệ sĩ, nhà thiết kế thân thiết.

Về phía Công Vinh, bài đăng gần nhất của anh cũng là vào cuối tháng 6, khi cựu đội trưởng đội tuyển Việt Nam chia sẻ loạt ảnh đi nghỉ dưỡng cùng vợ. Trong khi năm 2024, Công Vinh vẫn thường xuyên chia sẻ về công việc huấn luyện viên của mình.

Việc vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh biến mất khỏi mạng xã hội suốt nhiều tháng hay không xuất hiện tại các sự kiện như trước gây bàn tán.

Hồi tháng 6/2024, cặp đôi từng vướng nghi vấn trục trặc tình cảm, khi cả hai không tương tác hay theo dõi nhau trên mạng xã hội. Sau đó, Công Vinh lên tiếng bác bỏ. Anh cho biết bố mẹ hai bên đọc được thông tin trên mạng nên lo lắng và gọi điện. Anh vốn muốn giữ im lặng, nhưng thấy gia đình lo lắng nên quyết định lên tiếng.

Thủy Tiên và Công Vinh bắt đầu hẹn hò từ năm 2008, tổ chức lễ cưới sau 6 năm gắn bó và có một con gái tên Bánh Gạo. Trong suốt nhiều năm, cặp đôi giữ kín hình ảnh con trước truyền thông. Qua loạt ảnh giấu mặt Thủy Tiên chia sẻ, có thể thấy Bánh Gạo đã cao lớn bằng mẹ và bắt đầu ra dáng thiếu nữ.