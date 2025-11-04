Vai tiểu tam của Lan Phương bị chỉ trích dữ dội

Nhân vật Linh trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh" khiến nhiều khán giả ức chế do cố tình chen vào mối quan hệ của Mỹ Anh - Đăng.

Gió ngang khoảng trời xanh hiện là cái tên thu hút sự quan tâm của khán giả truyền hình. Sau 37 tập phát sóng, bộ phim vướng không ít tranh luận liên quan tới kịch bản, diễn xuất. Đặc biệt, vai diễn "tiểu tam" Linh (Lan Phương đóng) khoảng thời gian gần đây trở thành tâm điểm bàn luận.

Linh là đối tác của Đăng (Doãn Quốc Đam), hiện lên với hình tượng thông minh, cá tính và có chút mưu mô. Mượn cớ công việc, cô chen chân vào mối quan hệ giữa Đăng và bà xã Mỹ Anh (Phương Oanh). Nhìn thấy cả hai có cuộc hôn nhân hạnh phúc, Linh tỏ ra cay cú, ganh ghét, tìm cách phá hoại hạnh phúc gia đình họ.

Ở diễn biến mới nhất, Mỹ Anh được Ngân (Việt Hoa) cảnh báo, song cô vẫn chọn cách tin tưởng chồng, cho rằng giữa Linh và Đăng chỉ là đối tác thông thường. Song song đó, Đăng sốc nặng khi thấy Linh chuyển tới căn chung cư nơi mình và vợ sinh sống, thậm chí còn thuê phòng ở ngay tầng trên.

Linh chuyển đến chung cư nơi vợ chồng Đăng đang ở.

Vai diễn "tiểu tam" của Lan Phương làm dấy lên nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều luồng ý kiến tỏ ra ức chế với nhân vật, chỉ trích Linh thủ đoạn, trơ trẽn. "Nhìn thấy mặt Linh là ức chế. Tiểu tam quá trơ trẽn", "Cô này mưu mô, nói một đằng làm một nẻo. Nhìn vợ con người ta thế kia mà nỡ lòng nào phá nát hạnh phúc gia đình họ", "Biết là phim nhưng nhân vật Linh hãm quá, lúc nào cũng như tăng động"... là một số bình luận bức xúc của khán giả.

Bên cạnh đó, ý kiến khác cho rằng Lan Phương diễn hơi lố, khiến nhân vật trở nên "tưng tửng". Ngoài ra, vai diễn tiểu tam này cũng quen thuộc với diễn viên, không cho thấy nhiều đột phá so với những bộ phim trước.

Những ngày qua, trang cá nhân của Lan Phương cũng hứng chịu một số bình luận công kích liên quan tới vai diễn "tiểu tam" của cô trên phim. Trước phản ứng của khán giả, diễn viên lên tiếng: "Mọi người ơi, Linh làm gì là chuyện của riêng Linh. Phương chỉ kể câu chuyện về Linh bằng việc diễn xuất, chứ Phương không phải là Linh đâu".

Gió ngang khoảng trời xanh, được làm mới từ bản gốc 30 chưa phải là hết, xoay quanh ba nhân vật nữ chính: Mỹ Anh, Châu Ngân và Trúc Lam - mỗi người đều có lựa chọn và cách đối mặt riêng với những thử thách trong tình yêu, hôn nhân và sự nghiệp. Mới đây, ê-kíp phim đã tổ chức lễ đóng máy.