Cú sẩy chân của H'Hen Niê

H'Hen Niê nhiều năm qua vẫn được yêu quý với hình ảnh giản dị, mộc mạc. Song lùm xùm của cô và chồng mới đây khiến khán giả bức xúc, muốn “thoát fan”.

Mạng xã hội hôm 1/11 bùng nổ những tranh cãi xoay quanh một bài đăng của vợ chồng H'Hen Niê - Tuấn Khôi. Cụ thể, Tuấn Khôi chia sẻ video dùng sữa được trữ trong tủ lạnh của vợ để pha cà phê cho bạn bè uống thử. Ông xã H'Hen Niê tỏ ra thích thú khi “troll” thành công người khác.

Song, niềm vui ngắn chẳng tày gang khi vợ chồng anh hứng chịu phản ứng gay gắt từ phía khán giả.

“Content” gây tranh cãi

Trong đoạn clip, Tuấn Khôi lấy phần sữa thừa trong bình của con rồi pha với cà phê. Kèm theo clip, chồng H'Hen Niê viết: “Reaction cà phê sữa mẹ Harley”. Theo đoạn clip, Tuấn Khôi dùng bình cafe sữa đã pha này mời một số người bạn. Anh không chia sẻ với họ về việc cốc cà phê được pha như thế nào. Các bạn của Tuấn Khôi sau khi uống phản hồi cốc cà phê sữa có vị lạ.

Chỉ sau ít giờ đăng tải, đoạn clip thu hút hàng triệu lượt xem, kéo theo đó là loạt bình luận trái chiều. Đa số dân mạng tỏ ra bức xúc với nội dung trong đoạn clip. Dù biết đây là “content” của Tuấn Khôi để đùa giỡn, chọc ghẹo bạn bè, khán giả cho rằng hành động này vẫn phản cảm, lại tiềm ẩn nhiều rủi ro y tế.

Dân mạng càng phản ứng gay gắt hơn vì H’Hen Niê chia sẻ clip của chồng, kèm chú thích: "Anh Khôi lầy quá đi, mấy anh làm chung chuyến này hy vọng vẫn đủ tỉnh táo để làm việc". Dưới phần bình luận, nàng hậu cho biết chồng nảy ra ý tưởng làm content này vì xem được các nội dung tương tự ở nước ngoài.

Phần bình luận bài đăng ngập tràn ý kiến chỉ trích. Số đông cho rằng hành động đùa của ông xã H’Hen Niê kém duyên. Trong khi việc nàng hậu hùa theo màn đùa giỡn thái quá của chồng cũng khiến khán giả bức xúc.

“Sữa mẹ là dành cho em bé, không phải bạn của chồng”, “Em bé không uống hết thì cấp đông tích trữ hoặc cho em bé khác uống, chứ sao lại mang ra để pha cà phê mời bạn bè”, “Mình là người nổi tiếng, phải có trách nhiệm với nội dung chia sẻ. Không thấy hành động ấy bất thường, phản cảm à”, “Đùa giỡn quá lố. Tội cho những người bạn phải uống sữa mẹ một cách bị động”... là một số bình luận phản ứng của dân mạng.

Trước làn sóng chỉ trích, vợ chồng H’Hen Niê lần lượt xóa bài đăng và lên tiếng giải thích. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 bày tỏ xin lỗi vì khiến mọi người thấy khó chịu: “Cảm ơn cả nhà đã để lại bình luận và chia sẻ để Hen hiểu là mỗi người đều có cảm xúc riêng. Chân thành biết ơn vì đã luôn góp ý và thật tình chia sẻ cảm xúc của mình đến Hen. Xin lỗi vì đã làm cả nhà không vui, khó chịu vào một ngày cuối tuần như vậy”.

Trong khi, Tuấn Khôi giãi bày: “Clip này chỉ là chuyện vui cá nhân, không mang mục đích truyền thông hay quảng cáo nào cả. Tôi xin lỗi vì sự thiếu cân nhắc và cảm ơn mọi người đã góp ý thẳng thắn, tử tế. Tôi sẽ rút kinh nghiệm để cẩn trọng hơn với những gì chia sẻ công khai".

Song, lời xin lỗi của vợ chồng nàng hậu vẫn chưa xoa dịu được dư luận. Trang cá nhân của cả hai hứng chịu nhiều bình luận chỉ trích, lượt thả cảm xúc "phẫn nộ" cũng ngày một tăng cao.

Tiếc cho H’Hen Niê

Trên mạng xã hội, xuất hiện nhiều luồng ít ý kiến bày tỏ thất vọng với cách xây dựng nội dung trên mạng xã hội của vợ chồng H’Hen Niê. Nhiều tài khoản từng hâm mộ cặp đôi cho biết muốn "thoát fan" sau lùm xùm này. Chỉ sau một đêm, hình ảnh tích cực, không ồn ào trước giờ của nàng hậu sụp đổ.

"Bài học nhớ đời cho người nổi tiếng. Làm gì cũng phải cân nhắc, không phải thích cái gì cũng bê lên mạng", một người xem để lại bình luận, thu hút nhiều lượt tương tác.

H’Hen Niê được coi là "hoa hậu quốc dân".

Cú "sẩy chân" của H’Hen Niê gây tiếc nuối. Bởi trước khi bị quay lưng, cô từng được fan sắc đẹp ngợi khen là "nàng hậu quốc dân". Người đẹp sinh năm 1992 được yêu mến với hình ảnh tích cực, hiếm khi vướng ồn ào hay tranh cãi dù đã hoạt động trong giới giải trí một thập kỷ.

H’Hen Niê được biết đến kể từ khi tham gia chương trình tìm kiếm người mẫu Vietnam’s Next Top Model 2015. Dù chỉ dừng chân ở top 9, cô vẫn được người xem yêu thích với hình tượng mái tóc tém cá tính, cùng sự nỗ lực xuyên suốt chương trình.

Bước ngoặt sự nghiệp của H’Hen Niê là vào năm 2017, khi cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, vượt qua hai đối thủ mạnh năm đó là Hoàng Thùy và Mâu Thủy. Sau đó, mỹ nhân gốc Đắk Lắk chinh chiến tại Miss Universe 2017 và lọt vào top 5 - thành tích cao nhất của đại diện Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp này cho đến nay.

H’Hen Niê được đông đảo khán giả yêu quý nhờ câu chuyện truyền cảm hứng. Cô là người dân tộc thiểu số, theo tục lệ phải lấy chồng từ năm 14 tuổi. Nhưng nàng hậu chọn con đường thay đổi đời mình bằng cách học hành. Sau cuộc thi, H’Hen Niê thu hút thêm nhiều người hâm mộ với hình tượng gần gũi và mộc mạc. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 thường xuất hiện với trang phục giản dị, không hàng hiệu hay trang điểm cầu kỳ.

H’Hen Niê từng được yêu thích với hình ảnh mộc mạc, giản dị.

Từng có thời điểm, những content về cuộc sống dân dã của H’Hen Niê, từ bữa cơm với cá khô giã tay, những buổi hái cà phê cho tới những chuyến thiện nguyện, phụ giúp công việc người đồng bào được khán giả đón nhận tích cực.