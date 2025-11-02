Lisa gây tranh cãi

Trang phục với họa tiết nhạy cảm mà thành viên BLACKPINK mặc ra sân bay đang gây không ít tranh cãi. Dân mạng cho rằng Lisa có lựa chọn kỳ quặc, không phù hợp.

Theo tờ Chosun, Lisa mới đây gây xôn xao khi xuất hiện tại sân bay quốc tế. Nữ ca sĩ diện trang phục đơn giản gồm quần jean, áo crop-top và hoodie cùng tông, phối cùng túi xách màu vàng neon nổi bật. Tuy nhiên, trang phục của em út BLACKPINK lại gây tranh luận vì những hình in được cho là nhạy cảm. Cụ thể, chiếc áo mà Lisa mặc có in hình bộ đồ lót, khiến nhiều người từ xa lầm tưởng rằng cô hở bạo.

Thời trang sân bay của Lisa nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội, kéo theo không ít tranh cãi. Nhiều dân mạng nhận xét trang phục của nữ ca sĩ thần tượng không phù hợp, nhạy cảm khi xuất hiện nơi đông người. Thậm chí, từ khóa Lisa mặc đồ lót ở công cộng còn lên xu hướng tìm kiếm.

Trang phục sân bay gây tranh cãi của Lisa. Ảnh: Dispatch.

Trước đó không lâu, Lisa cũng vướng tranh luận vì trang phục trong concert hôm 19/10 tại sân vận động Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc). Cô diện bodysuit với chỉ tiết cắt xẻ táo bạo. Bộ đồ cắt cao để lộ toàn bộ vòng 3 của người mặc, tạo ra nhiều tình huống hớ hênh trên sân khấu khi nữ ca sĩ thực hiện các vũ đạo gợi cảm.

Không ít ý kiến cho rằng trang phục của Lisa giống bikini liền thân, để lộ da thịt quá đà. Thành viên BLACKPINK bị một bộ phận khán giả chỉ trích vì ngày càng mặc hở hang.

Lisa thời gian qua liên tục vướng tranh cãi vì lựa chọn trang phục. Tại Met Gala 2025, cô từng vấp chỉ trích vì chọn bodysuit kém duyên. Cụ thể, thiết kế của nữ ca sĩ được cho là in hình chân dung nhiều nhân vật da đen có sức ảnh hưởng trong lịch sử, bao gồm nhà hoạt động người Mỹ Rosa Parks. Những hình chân dung này xuất hiện tại những vị trí nhạy cảm, khiến Lisa hứng chịu hàng loạt công kích từ dân mạng.