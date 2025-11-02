Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lộ ảnh 'kẻ săn mồi tình dục' Diddy trong tù

  Chủ nhật, 2/11/2025 07:44 (GMT+7)
Diddy bị bắt gặp khi đang tản bộ trong giờ giải lao, giữa tiết trời se lạnh khoảng 10°C hôm 31/10. Trùm nhạc rap già nua và gầy đi trông thấy.

Theo Page Six, Sean “Diddy” Combs bị bắt gặp khi đang đi dạo tại Cơ sở Cải huấn Liên bang Fort Dix ở New Jersey. Đây là bức ảnh trong tù đầu tiên của Diddy bị rò rỉ, kể từ khi ông trùm nhạc rap bị bắt vào tháng 9 năm ngoái.

Trong bức ảnh do TMZ thu thập được, chủ nhân bản hit All About the Benjamins xuất hiện trong chiếc áo khoác xanh đậm, đội mũ len nhà tù màu cam. Diddy được trông thấy tản bộ trong giờ giải lao, giữa tiết trời se lạnh khoảng 10°C hôm 31/10.

"Kẻ săn mồi tình dục" gây sốc khi thay đổi ngoại hình khó nhận ra sau nhiều tháng ngồi tù. Diddy già và gầy hơn trông thấy, để lộ mái tóc đầy sợi bạc.

Tháng trước, Diddy bị tuyên án bốn năm hai tháng tù, sau khi bị kết tội với hai cáo buộc vận chuyển người nhằm mục đích mại dâm. Rapper còn bị tòa yêu cầu nộp phạt 500.000 USD và tham gia các chương trình điều trị về sức khỏe tâm thần và cai nghiện.

Diddy anh 1

Hình ảnh Diddy trong tù. Ảnh: TMZ.

Mức án này khiến dư luận bức xúc khi nhiều người, đặc biệt là phía nạn nhân, cho rằng nó quá nhẹ so với tội ác và Diddy gây ra. Song một người bạn của ông trùm nhạc rap cho biết thực tế, Diddy "không hề có cuộc sống dễ dàng sau song sắt". Tuần trước, Charlucci Finney, bạn thân của Diddy, tiết lộ rapper từng “tỉnh dậy với con dao kề vào cổ” trong Trung tâm giam giữ Metropolitan ở Brooklyn, New York.

“Tôi không rõ anh ấy đã chống trả hay có lính gác đến giải cứu kịp. Tôi chỉ biết rằng chuyện đó có thật", người này chia sẻ, nhưng từ chối tiết lộ cụ thể thời điểm sự việc xảy ra.

Nguồn tin cho rằng vụ việc có thể chỉ nhằm đe dọa, chứ kẻ tấn công không có ý định ra tay thật sự. “Nếu người đó thực sự muốn giết Diddy, anh ấy đã không còn sống. Chỉ cần một giây thôi là đủ để kết liễu anh ấy rồi”, người này cho biết.

Đầu tuần này, tờ Fox News đưa tin ông trùm nhạc rap dự kiến sẽ được trả tự do vào ngày 8/5/2028.

