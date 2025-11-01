Vợ chồng Brooklyn sắp đón tin vui?

Tin đồn vợ chồng Brooklyn sắp đón con đầu lòng dấy lên sau khi Nicola chia sẻ món quà đặc biệt được chồng tặng trên mạng xã hội.

Theo The Sun, Brooklyn Beckham dường như đang ẩn ý chuyện vợ chồng anh sắp đón tin vui. Con trai cả David Beckham vừa tặng món quà ngọt ngào là một đóa hoa hồng trắng cho vợ. Kèm theo đó là một tấm thiệp viết tay. Nicola Peltz hào hứng khoe quà được chồng tặng lên mạng xã hội.

Trong nội dung tấm thiệp, Brooklyn liên tục gọi Nicola là “em yêu” và hết lời ca ngợi quãng thời gian cả hai bên nhau. Anh mở đầu bằng câu “Chúc mừng kỷ niệm, em yêu”, gọi Nicola là điều tuyệt vời nhất từng đến với mình. Anh cũng viết về niềm háo hức "được già đi cùng vợ và khi cả hai có những đứa con nhỏ bên nhau".

Điều này làm dấy lên đồn đoán Nicola đang mang bầu và cặp đôi sắp chào đón em bé. Tuy nhiên, cả hai vẫn chưa lên tiếng xác nhận.

Brooklyn Beckham liên tục bày tỏ tình cảm dành cho vợ. Ảnh: IGNV.

Trong khi đó, mâu thuẫn giữa Brooklyn với bố mẹ ruột và các em trai vẫn chưa được giải quyết. Anh không xuất hiện tại tiệc sinh nhật 50 tuổi của David Beckham, cũng không lên tiếng chúc mừng khi ông được phong tước hiệp sĩ hồi đầu năm. Hai em trai thậm chí hủy theo dõi vợ chồng Brooklyn trên mạng xã hội.

Victoria Beckham mới đây tiếp tục gây chú ý khi đưa ra phát ngôn, được cho là ẩn ý nhắc đến mối quan hệ căng thẳng trong gia đình. Trong một cuộc trò chuyện, bà xã David Beckham được hỏi liệu cô có hòa hợp với các nàng WAGs khác, trong thời gian chồng còn thi đấu hay không.

Victoria chia sẻ: “Tôi là người rất yêu quý phụ nữ. Đó là một phần lý do tôi làm công việc về thời trang, làm đẹp. Một người phụ nữ phải thật sự tệ hại thì tôi mới không thể hòa hợp được với họ”.

Câu nói này được công chúng nghi ngờ nhắm đến con dâu Nicola Peltz - người nhiều tháng nay đã xa cách gia đình Beckham.