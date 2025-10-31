Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Số phận phim 16+ của Thiên An

  • Thứ sáu, 31/10/2025 11:01 (GMT+7)
  • 11 phút trước

Phim kinh dị "Cải mả" trong ngày đầu tiên công chiếu đã vươn lên vị trí top 1 phòng vé. Nữ chính Thiên An không bị cắt vai sau loạt lùm xùm.

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, Cải mả trở thành cái tên dẫn đầu bảng tổng sắp phòng vé Việt ngay sau khi ra mắt.

Trong sáng 31/10, phim có Thiên An đóng chính dắt túi hơn 300 triệu đồng, trên khoảng 4.000 vé được bán ra. Cộng thêm doanh thu từ lượng vé đặt trước, thành tích Cải mả theo ghi nhận là 3,5 tỷ đồng.

Ra mắt đúng mùa Halloween, Cải m thu khai thác câu chuyện tâm linh huyền hoặc xoay quanh nghiệp báo truyền đời của một gia tộc. Ngoài việc phản ánh góc nhìn tâm linh thuần Việt thông qua nghi thức cải táng, phim còn khắc họa những tội lỗi bị chôn vùi bởi sự hèn hạ và lòng tham của con người.

Sau những suất chiếu dành cho báo giới, đứa con tinh thần của đạo diễn Thắng Vũ nhận về một số phản hồi trái chiều. Tác phẩm có điểm sáng về tạo dựng bầu không khí ma mị, một số cảnh tâm linh được dàn dựng ổn, nhưng kịch bản được cho là còn lỗ hổng.

Cai Ma anh 1

Một cảnh trong phim Cải mả. Ảnh: NSX.

Trước đó, Cải mả chưa ra mắt đã nhận loạt đánh giá thiếu tích cực trên một số nền tảng bán vé. Một phần nguyên nhân tới từ những ồn ào xoay quanh nữ chính của phim - Thiên An. Người đẹp gần như bị loại khỏi các chiến dịch truyền thông phim, làm dấy lên đồn đoán bị cắt vai, thay thế bởi diễn viên khác. Song thực tế, Thiên An vẫn giữ vai nữ chính trong Cải mả.

Trở lại với phòng vé Việt, sau khi bị Cải mả soán ngôi, Cục vàng của ngoại hiện tụt xuống vị trí top 2 phòng vé. Ngoài việc phải san sẻ thị phần với đối thủ đồng hương, tác phẩm của Khương Ngọc cũng giảm nhiệt rõ rệt. Hiện, doanh thu phim theo ghi nhận là gần 68 tỷ đồng. Như Tri Thức - Znews đự đoán, Cục vàng của ngoại gần như không có cơ hội chạm tay tới cột mốc doanh thu trăm tỷ. Đây là bước lùi về thành tích so với Chị dâu - bộ phim trước đó của Khương Ngọc.

