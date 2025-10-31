Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hình ảnh mới nhất của Phương Oanh

  • Thứ sáu, 31/10/2025 09:14 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Diễn viên gây chú ý khi xuất hiện tại buổi lễ đóng máy phim "Gió ngang khoảng trời xanh". Cô tỏ ra vui vẻ, cười rạng rỡ khi cùng đồng nghiệp chụp ảnh kỷ niệm.

Mới đây, ê-kíp Gió ngang khoảng trời xanh đã tổ chức lễ đóng máy, quy tụ đông đủ ê-kíp cùng dàn diễn viên. Phương Oanh gây chú ý khi xuất hiện tại sự kiện sau thời gian im hơi lặng tiếng. Cô là một trong số nữ chính của Gió ngang khoảng trời xanh.

Trong bức ảnh chụp kỷ niệm cùng đoàn phim, nữ diễn viên đứng ở trung tâm. Phương Oanh lựa chọn trang phục đời thường giản dị, để tóc búi. Cô tươi tắn, cười rạng rỡ khi cùng các đồng nghiệp tạo dáng trước ống kính. Ở một bức hình khác, cô vui vẻ chụp ảnh cùng các diễn viên phụ.

Hình ảnh này của Phương Oanh khiến người hâm mộ vui mừng. Trước đó, diễn viên gây lo lắng khi kín tiếng, không hoạt động trên mạng xã hội tích cực như trước.

Phuong Oanh anh 1

Hình ảnh Phương Oanh tại lễ đóng máy.

Sau khi Shark Bình vướng lao lý, mạng xã hội xôn xao trước tin đồn xoay quanh mối quan hệ giữa Phương Oanh và chồng. Trước những bàn luận trái chiều, người đẹp đăng bài viết ẩn ý trên trang cá nhân. Nữ diễn viên đăng tải một clip nhạc Hoa lời Việt Ánh trăng nói hộ lòng tôi, kèm chú thích icon hình trái tim. Phần lời bài hát có đoạn:"Người hỏi em có yêu người đậm sâu / Người ơi yêu biết bao nhiêu / Áng tình này chẳng rời, dấu yêu này chẳng đổi / Có ánh trăng là lời trái tim".

Bài đăng của Phương Oanh nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tiếp cận sau ít giờ đăng tải. Đây được cho là ẩn ý của cô, đáp trả một số tin đồn ác ý dấy lên những ngày qua. Kể từ sau bài đăng này, diễn viên tiếp tục giữ im lặng, không có động thái mới trên mạng xã hội.

Hồi đầu tháng, nữ diễn viên từng trích 200 triệu đồng từ quỹ cá nhân mang tên hai con để ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả sau bão lũ. Hành động đẹp của cô và nhiều nghệ sĩ Việt khác được khán giả ủng hộ, khen ngợi.

