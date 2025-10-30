Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Ca khúc của Min gây sốt ở Trung Quốc

  • Thứ năm, 30/10/2025 18:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bản remix "Vì yêu cứ đâm đầu" đang được nhiều nhà sáng tạo nội dung tại Trung Quốc sử dụng để nhảy cover, thu hút hàng triệu lượt xem.

Vì yêu cứ đâm đầu chứng kiến màn kết hợp giữa Min cùng Đen Vâu và JustaTee. Ra mắt từ năm 2019, song gần đây, bài hát đang gây sốt trở lại trên mạng xã hội Douyin của Trung Quốc với bản remix mới.

Đoạn nhạc được sử dụng là phần điệp khúc do Min thể hiện: "Qua nỗi sầu đêm nay / Trăng gối đầu lên mây / Thêm chút rượu và men cuốn muộn phiền đi để tình thêm say / Đôi mắt buồn sâu cay / Chan chứa tình lâu nay. Oh boy".

Phiên bản remix với giai điệu catchy, trẻ trung được nhiều nhà sáng tạo nội dung xứ tỷ dân sử dụng để nhảy cover, tạo thành trào lưu được nhiều người hưởng ứng. Những clip nhảy trên nền nhạc remix Vì yêu cứ đâm đầu thu hút hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu lượt xem trên nền tảng này.

Min anh 1Min anh 2

Dân mạng Trung Quốc "bắt trend" nhảy cover trên nền nhạc remix Vì yêu cứ đâm đầu.

Vì yêu cứ đâm đầu do Hoàng Tôn sáng tác. MV được ca sĩ Min tung ra vào năm 2019, hiện thu hút hơn 70 triệu lượt xem sau khoảng 6 năm phát hành. Trước Vì yêu cứ đâm đầu, nhiều ca khúc Việt từng gây sốt mạng xã hội Trung Quốc như See tình, Cứ chill thôi, Tình bạn diệu kỳ...

Trong suốt năm 2024, Min không có bất cứ sản phẩm âm nhạc mới nào dù vẫn đi diễn khá đều đặn. Mới đây, nữ ca sĩ bất ngờ tung ra album mới, Dear Min. Min chia sẻ album này là cách cô giải phóng bản thân khỏi nỗi buồn bằng cách dám đối diện, dám kể lại.

Tái xuất sau thời gian dài im ắng, Min liều lĩnh khi thay vì chạy theo cái mới, lại chọn trung thực với cảm xúc của bản thân.

“Sự mới mẻ không nhất thiết phải đến từ xu hướng, mà đến từ cách mình nhìn thế giới. Mỗi giai đoạn của cuộc đời đều có một gam màu riêng và khi Min trung thực với nó, âm nhạc vì thế sẽ tự nhiên thay đổi theo”, cô chia sẻ.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.

Người đẹp 'Tứ đại danh bổ' ly hôn

Giang Nhất Yến thừa nhận đã ly hôn chồng sau 5 năm chung sống. Nguyên nhân ly hôn không được tiết lộ cụ thể.

3 giờ trước

Quan Thục Di qua cơn nguy kịch

Sau nhiều ngày điều trị tích cực, sức khỏe của Quan Thục Di đã có chuyển biến tốt. Cô hiện được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt của khoa tim mạch.

25:1506 hôm qua

Phiên tòa vụ án người mẫu Thiên Phượng bị sát hại, chặt xác

Thái Thiên Phượng bị nhà chồng cũ sát hại dã man nhằm chiếm đoạt tài sản vào năm 2023. Mẹ chồng cũ của cô bị tòa tuyên 18 tháng tù vì hành vi cản trở công lý, bao che hung thủ.

34:2064 hôm qua

Hoàng Nhi

Min Min Đen Vâu JustaTee vì yêu đâm đầu remix nhạc douyin

  • Nguyễn Minh Hằng

    Nguyễn Minh Hằng

    Nguyễn Minh Hằng được biết đến với nghệ danh Min, là một ca sĩ trẻ xuất thân là vũ công của St.319 Entertainment. Năm 2013, cô khởi đầu sự nghiệp ca hát bằng single "Tìm" mang đậm chất R&B và Pop Dance. Ca khúc "Tìm" là một trong những ca khúc được tìm nghe nhiều nhất trên mạng xã hội trong tháng 12/2013.

    Bạn có biết: Min chính là tên bạn bè ở Đức hay gọi vì không phát âm được Nguyễn hay Hằng.

    • Ngày sinh: 07/12/1988
    • Nghệ danh: Min
    • Album tiêu biểu: Y.Ê.U (The 3rd Digital Single), Get Out (Single), Valentine (Single), Tìm (Single)

    FacebookZing Mp3Youtube

Đọc tiếp

Rap Viet cang thang hinh anh

Rạp Việt căng thẳng

7 phút trước 19:17 30/10/2025

0

Rạp Việt tháng 11 tiếp tục chứng kiến cuộc đấu căng thẳng khi loạt phim nội địa đổ xô ra mắt, với đa dạng thể loại từ kinh dị, tâm lý, tình cảm cho tới hành động, hài.

Bao Anh xin loi hinh anh

Bảo Anh xin lỗi

2 giờ trước 17:02 30/10/2025

0

Nữ ca sĩ gửi lời xin lỗi đến khán giả vì sự cố trang phục trong đêm nhạc tối 29/10. Cô cho biết sẽ rút kinh nghiệm ở những chương trình sau.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý