Ca khúc của Min gây sốt ở Trung Quốc

Bản remix "Vì yêu cứ đâm đầu" đang được nhiều nhà sáng tạo nội dung tại Trung Quốc sử dụng để nhảy cover, thu hút hàng triệu lượt xem.

Vì yêu cứ đâm đầu chứng kiến màn kết hợp giữa Min cùng Đen Vâu và JustaTee. Ra mắt từ năm 2019, song gần đây, bài hát đang gây sốt trở lại trên mạng xã hội Douyin của Trung Quốc với bản remix mới.

Đoạn nhạc được sử dụng là phần điệp khúc do Min thể hiện: "Qua nỗi sầu đêm nay / Trăng gối đầu lên mây / Thêm chút rượu và men cuốn muộn phiền đi để tình thêm say / Đôi mắt buồn sâu cay / Chan chứa tình lâu nay. Oh boy".

Phiên bản remix với giai điệu catchy, trẻ trung được nhiều nhà sáng tạo nội dung xứ tỷ dân sử dụng để nhảy cover, tạo thành trào lưu được nhiều người hưởng ứng. Những clip nhảy trên nền nhạc remix Vì yêu cứ đâm đầu thu hút hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu lượt xem trên nền tảng này.

Dân mạng Trung Quốc "bắt trend" nhảy cover trên nền nhạc remix Vì yêu cứ đâm đầu.

Vì yêu cứ đâm đầu do Hoàng Tôn sáng tác. MV được ca sĩ Min tung ra vào năm 2019, hiện thu hút hơn 70 triệu lượt xem sau khoảng 6 năm phát hành. Trước Vì yêu cứ đâm đầu, nhiều ca khúc Việt từng gây sốt mạng xã hội Trung Quốc như See tình, Cứ chill thôi, Tình bạn diệu kỳ...

Trong suốt năm 2024, Min không có bất cứ sản phẩm âm nhạc mới nào dù vẫn đi diễn khá đều đặn. Mới đây, nữ ca sĩ bất ngờ tung ra album mới, Dear Min. Min chia sẻ album này là cách cô giải phóng bản thân khỏi nỗi buồn bằng cách dám đối diện, dám kể lại.

Tái xuất sau thời gian dài im ắng, Min liều lĩnh khi thay vì chạy theo cái mới, lại chọn trung thực với cảm xúc của bản thân.

“Sự mới mẻ không nhất thiết phải đến từ xu hướng, mà đến từ cách mình nhìn thế giới. Mỗi giai đoạn của cuộc đời đều có một gam màu riêng và khi Min trung thực với nó, âm nhạc vì thế sẽ tự nhiên thay đổi theo”, cô chia sẻ.