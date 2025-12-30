Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Hai mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc

  • Thứ ba, 30/12/2025 21:13 (GMT+7)
  • 17 giờ trước

Bạch Lộc và Điền Hi Vi là hai diễn viên Trung Quốc duy nhất vào top gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2025 của TC Candler.

Ngày 29/12, trang Sina đưa tin chuyên trang TC Candler đã công bố Danh sách Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới, được tuyển chọn từ khoảng hơn 500.000 người nổi tiếng đến từ hơn 50 quốc gia. Trong đó, Trung Quốc có hai đại diện là nữ diễn viên Bạch Lộc và Điền Hi Vi.

Theo tiêu chí của TC Candler, số điểm mỗi nghệ sĩ nhận được là trung bình của các tiêu chí như sự ủng hộ của người hâm mộ, tỷ lệ gương mặt, khí chất độc đáo của mỗi ngôi sao, sự lựa chọn từ giám khảo... Với kết quả bình chọn năm nay, nhiều người cho rằng Điền Hi Vi và Bạch Lộc là những nữ diễn viên xinh đẹp, nhưng chưa đủ ấn tượng để đại diện cho vẻ đẹp của Trung Quốc.

my nhan anh 1my nhan anh 2

Điền Hi Vi vào top gương mặt đẹp nhất thế giới theo TC Candler.

Bên cạnh đó, những người ủng hộ cho rằng ngoại trừ yếu tố ngoại hình, Bạch Lộc và Điền Hi Vi còn nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ nên mới giành chiến thắng.

Điền Hi Vi hiện là ngôi sao nổi bật của lứa tiểu hoa đán sinh sau năm 1995. Nữ diễn viên được mệnh danh là "búp bê cổ trang" nhờ ngoại hình ưa nhìn, đôi mắt to tròn, gương mặt đầy đặn cùng nụ cười sáng tạo thiện cảm cho người đối diện. Khán giả bình luận nụ cười của Điền Hi Vi mang lại năng lượng tích cực. Mỗi lần xuất hiện, nữ diễn viên lại mang tới cảm giác tràn đầy sức sống, nhiệt tình vui vẻ nhờ đó dù bước trên thảm đỏ cạnh tranh với hàng chục ngôi sao khác, Điền Hi Vi vẫn không nhạt nhòa.

Năm 2020, Điền Hi Vi được khán giả yêu thích qua bộ phim thanh xuân vườn trường Chúng ta đáng yêu như thế. Tác phẩm này đạt được điểm chất lượng lên tới 8,2/10 trên trang đánh giá Douban. Đến năm 2022, cô tiếp tục ghi dấu ấn với vai nữ chính Lý Vi trong phim Khanh khanh nhật thường có điểm Douban là 7,6. Trong đó, Điền Hi Vi luôn được đánh giá tốt về diễn xuất, thể hiện trọn vẹn nhân vật, cảnh khóc đều khiến khán giả đồng cảm.

Trong khi đó, Bạch Lộc từng là trường hợp hiếm hoi một hot girl mạng vươn lên thành ngôi sao hàng đầu trong giới giải trí Hoa ngữ. Những năm đầu đóng phim, Bạch Lộc bị chê có ngoại hình bình thường nhiều khuyết điểm, thậm chí còn nằm trong nhóm "tứ phổ" - 4 diễn viên nữ kém sắc nhất màn ảnh. Tuy nhiên, những năm gần đây Bạch Lộc ngày càng thời thượng và đẹp mặn mà. Cùng với đó, cô trở thành gương mặt ăn khách trên truyền hình, được các nhà sản xuất phim và show giải trí săn đón.

my nhan anh 3my nhan anh 4

Bạch Lộc ngày càng đẹp.

Danh sách Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới được TC Candler công bố hàng năm kể từ năm 1990. Trong những năm gần đây, danh sách này đã thu hút nhiều lượt tương tác trên mạng xã hội và hàng trăm triệu lượt xem.

Sách hay về tình yêu

Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc.

Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.

https://tienphong.vn/hai-my-nhan-dep-nhat-trung-quoc-post1808828.tpo

Minh Vũ/Tiền Phong

mỹ nhân mỹ nhân Điền Hi Vi Bạch Lộc trung quốc đẹp nhất diễn viên TC Candler

    Đọc tiếp

    Pham Bang Bang da ket hon? hinh anh

    Phạm Băng Băng đã kết hôn?

    15:47 29/12/2025 15:47 29/12/2025

    0

    Chuyện tình yêu giữa Phạm Băng Băng và Lý Thần liên tục gây bàn tán. Mới đây, thông tin 2 ngôi sao từng kết hôn lại làm xôn xao dư luận.

    Ha Anh len tieng tin 'quyt luong' hinh anh

    Hà Anh lên tiếng tin 'quỵt lương'

    20:42 29/12/2025 20:42 29/12/2025

    0

    Khi bị một tài khoản tố "không trả tiền lương trợ lý", Hà Anh cho biết đây là thông tin bịa đặt, nhằm bôi nhọ hình ảnh và uy tín của cô.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý