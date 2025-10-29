Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phiên tòa vụ án người mẫu Thiên Phượng bị sát hại, chặt xác

  Thứ tư, 29/10/2025 09:00 (GMT+7)
Thái Thiên Phượng bị nhà chồng cũ sát hại dã man nhằm chiếm đoạt tài sản vào năm 2023. Mẹ chồng cũ của cô bị tòa tuyên 18 tháng tù vì hành vi cản trở công lý, bao che hung thủ.

Theo Mirror Media, Thái Thiên Phượng (Abby Choi) bị sát hại vào tháng 2/2023. Vụ án mạng với tính chất dã man gây rúng động dư luận Trung Quốc.

Qua quá trình điều tra, hung thủ được xác định là là gia đình Quảng Cảng Trí - chồng cũ của Thiên Phượng. Trong khi, mẹ chồng cũ của nữ người mẫu - Lý Thụy Hương (65 tuổi) - bị cáo buộc đã đánh lạc hướng cảnh sát và giúp con trai bỏ trốn. Mới đây, tòa án khu vực đã phán định Lý Thụy Hương phạm tội “cản trở công lý”. Trong phiên tòa tuyên án hôm 28/10, Lý Thụy Hương đã bị tuyên phạt 18 tháng tù giam.

Thẩm phán Trần Quảng Trì cho biết “tình mẫu tử” không thể được xem là lý do biện minh cho hành vi cản trở công lý. Ông nhấn mạnh rằng hành động của Lý Thụy Hương không chỉ làm chậm trễ quá trình điều tra, mà còn làm lung lay nền tảng của hệ thống tư pháp và công bằng xã hội, nên bản án cần có tính răn đe.

Thai Thien Phuong anh 1

Lý Thụy Hương và con trai Quảng Cảng Trí. Ảnh: Mirror Media.

Trước đó, truyền thông Hong Kong, Trung Quốc đưa tin Thái Thiên Phượng mất tích ngày 21/2/2023. Quá trình điều tra cho thấy cô bị nhà chồng cũ (gồm chồng cũ, bố và anh trai chồng cũ) sát hại dã man nhằm chiếm đoạt tài sản. Thi thể cô bị phân thành nhiều mảnh, nấu chín.

Cảnh sát sau đó tiến hành truy nã chồng cũ của cô là Quảng Cảng Trí. Trong khoảng thời gian từ ngày 22-23/2/2023, dù biết rõ con trai đang bị truy nã, Lý Thụy Hương vẫn nhiều lần cung cấp thông tin sai lệch cho cảnh sát, đồng thời thúc giục con bỏ trốn.

Kết quả điều tra cho thấy, hai mẹ con Lý Thụy Hương và Quảng Cảng Trí sống cùng nhau trong căn biệt thự cao cấp ở Hà Văn Điền, thuộc sở hữu của Thiên Phượng. Camera an ninh ghi lại cảnh Lý Thụy Hương thúc giục con chạy trốn. Hai mẹ con đối tượng sau đó liên lạc tổng cộng tới 127 lần.

Mặc dù Thái Thiên Phượng ly hôn Quảng Cảng Trí từ năm 2017, hai bên vẫn duy trì liên lạc để chăm sóc con. Tại tòa, Lý Thụy Hương khai mỗi tháng nhận từ Thái Thiên Phượng 400.000 - 500.000 HKD tiền cấp dưỡng các con nhỏ. Trong khi, phía gia đình nạn nhân cho hay gia đình Quảng Cảng Trí “không bỏ ra một xu nào” cho việc nuôi dưỡng các con trong suốt nhiều năm.

Hiện tại, Quảng Cảng Trí cùng bố và anh trai vẫn đang bị tạm giam chờ xét xử.

