Đường Chấn Cương ra tự thú về hành vi trốn nghĩa vụ quân sự trong quá khứ. Anh cho biết sẽ chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật, đồng thời gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ.

Theo China Times, bê bối các nam nghệ sĩ trốn nghĩa vụ quân sự đang gây xôn xao dư luận Trung Quốc những ngày qua. Chiều 28/10, thông qua công ty quản lý Miluoan Entertainment, nam diễn viên Đường Chấn Cương thừa nhận việc từng trốn nghĩa vụ. Anh cũng cho biết đã ra tự thú tại Viện Kiểm sát quận Tân Bắc.

Đường Chấn Cương bày tỏ hối hận sâu sắc vì những sai lầm do suy nghĩ không thấu đáo trong quá khứ. Sau khi nghiêm túc kiểm điểm và suy ngẫm, anh quyết định dũng cảm đối mặt, chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật, đồng thời gửi lời xin lỗi chân thành đến những người hâm mộ luôn yêu thương, ủng hộ suốt thời gian qua.

Diễn viên thừa nhận năm xưa đã dùng hồ sơ bệnh án giả để trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Hiện tại, cảnh sát đã tiếp nhận vụ việc và tiến hành điều tra. Do tôn trọng nguyên tắc “điều tra không công khai”, Đường Chấn Cương xin phép không tiết lộ thêm thông tin chi tiết, nhưng khẳng định đã thành khẩn khai báo trước công tố viên, không giấu giếm điều gì.

Đường Chấn Cương đã ra tự thú về việc trốn nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Weibo.

Đường Chấn Cương chia sẻ thêm, trong ba đợt điều tra nghệ sĩ của cảnh sát trước đó, anh chưa từng bị nhắm đến. Thế nhưng sau nhiều đêm suy nghĩ, anh nhận ra mình không nên trốn tránh hay trông chờ vào việc may mắn thoát tội, mà phải can đảm đối diện với sai lầm trong quá khứ. Vì vậy, diễn viên đã quyết định ra tự thú trước khi bị phát hiện.

Đường Chấn Cương (Gary Tang) sinh năm 1983 tại Đài Loan, Trung Quốc. Anh từng là vũ công đường phố, sau đó ra mắt trong nhóm nhạc Energy. Không lâu sau, Đường Chấn Cương rời nhóm để phát triển sự nghiệp cá nhân. Anh tham gia nhiều chương trình truyền hình và nhận lời đóng phim, làm MC. Tài tử từng xuất hiện trong một số dự án phim ảnh gây được tiếng vang, nổi bật là Gatao 2 (2018)